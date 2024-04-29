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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد احتفالهم المثير.. أحمد حسن يوجه رسالة لمحمد عبد المنعم ومصطفى شلبي

صدى البلد

وجه أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، رسالة للاعب الأهلي محمد عبد المنعم، ولاعب الزمالك مصطفى شلبي.

وقال تعقيبا على طريقة احتفالهم: “بلاش الطريقة دي بعيدا عن النوايا لازم تتحملوا الضغوطات، بتلعبوا في أكبر ناديين، احترموا جمهوركم”.

تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهاب والإياب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

 

 

 

 

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