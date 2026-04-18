تعادل سلبي بين نهضة بركان والجيش الملكي في الشوط الأول بدوري الأبطال

انتهي الشوط الأول من مواجهة نهضة البركان والجيش الملكي بالتعادل السلبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت محيطات الملعب أجواءً متوترة عقب توافد أعداد كبيرة من جماهير الفريق العسكري، ما أسفر عن بعض الاشتباكات المحدودة بين جماهير الناديين، قبل أن تتدخل قوات الأمن بسرعة لاحتواء الموقف

وحاول كل فريق فرض السيطرج وشن الهجمات المتتالية من أجل إخراز هدف التقدم وإنهاء الشوط الأول متقدما

وخاض الجيش الملكي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أنس التكناوتي

الدفاع: أندريه كارنييرو – أمين باش – فرانسوا ميندي – يوسف الفحلي

الوسط: رضا سليم – أمين حمودان – مهدي لوداني – نور الدين مبمبا

الهجوم: محمد حرمت – حدراف

في حين خاض نهضة البركان المباراة بتشكيل مكون من :-

زنيتي، صاديل، خيري، مهري، عسال، لبيري، أزري، شويار، كندوس، باسيني، بوخريص.