يوسف الحسيني: ما يجري في الخليج يعكس حالة معقدة من التناقضات السياسية

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن ما يجري في منطقة الخليج، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، يعكس حالة معقدة من التناقضات السياسية والتصريحات المتضاربة بين الأطراف الدولية والإقليمية.

وأوضح يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «مساء جديد» المذاع على قناة المحور، أن مضيق هرمز يعد من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر من خلاله ما بين 20 إلى 22% من إمدادات النفط العالمية، مشيرا إلى أن أي توتر في هذه المنطقة ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

وعلي سياق متصل قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إعادة إعلان السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز بعد أقل من 24 ساعة من الحديث عن فتحه للملاحة، يجب قراءتها في إطار التصعيد المتبادل مع الولايات المتحدة، موضحاً أن أي حديث عن حرية الملاحة لا يستقيم إذا كانت واشنطن تعلن في الوقت نفسه محاصرة الموانئ الإيرانية.