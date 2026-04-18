رياضة

ريال سوسيداد يتوج بلقب كأس ملك إسبانيا بالفوز على أتلتيكو مدريد 4-3 بركلات الترجيح

إسلام مقلد

توج فريق ريال سوسيداد بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 4- 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بنتيجة 2-2، على ملعب لاكارتوخا في المباراة التي تدمع الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا.

هدف ريال سوسيداد الأول

ونجح بارينيتشيا في تسجيل الهدف الأول لصالح ريال سوسيداد في مرمى أتلتيكو مدريد، في الثانية 14 من انطلاق المباراة برأسة رائعة على يمين حارس مرمى أتلتيكو مدريد.

وتعادل إديمولا لوكمان لصالح اتلتيكو مدريد في الدقيقة 19 من انطلاق من تسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء ليعلن عن هدف التعادل.

وفي الدقيقة 45+1 سجل أويارزابال الهدف الثاني لصالح ريال سوسيداد من ركلة جزاء.

وسجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 83 من عمر اللقاء من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة اتجه الفريقين للأشواط الإضافية نصف ساعة على شوطين والتي انتهت بنفس النتيجة لييتجه الفريقين إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لفريق ريال سوسيداد لفريق بنتيجة 4-2.

وبذلك اللقب يتوج ريال سوسيداد بلقبه الرابع في تاريخه، بعدما كان آخر ألقابه في نسخة 2019-2020.

تشكيل ريال سوسيداد

أعلن الأمريكي بيليجرينو ماتارازو مدرب ريال سوسيداد، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، على  ملعب لاكارتوخا في المباراة التي تدمع الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وجاء تشكيل ريال سوسيداد ضد أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي ماريرو

خط الدفاع: أرامبورو، جون مارتين، كالييتا كار، سيرخيو جوميز

خط الوسط: تورينتس، كارلوس سولير، سوسيتش

خط الهجوم: بارينيتشيا، جيديش، أويارزابال

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد

أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة ريال سوسيداد، في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا، والمقررة في التاسعة مساء اليوم على ملعب “لا كارتوخا”.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: موسو

خط الدفاع: روجيري، مولينا، مارك بوبيل، لي نورماند

خط الوسط: كوكي، يورينتي، جوليانو سيميوني

خط الهجوم: لوكمان، جريزمان، ألفاريز

