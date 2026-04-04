يوسف الحسيني: نحتاج رؤية اقتصادية طويلة الأمد لمواجهة أزمات الطاقة وزيادة الصادرات

أكد الإعلامي يوسف الحسيني أن التعامل مع الأزمات الاقتصادية الحالية يتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأمد تمتد لعقود، مشددًا على ضرورة أن تضع الحكومة خططًا واضحة للتعامل مع تحديات الطاقة والعائدات الدولارية.

وأوضح الحسيني، خلال برنامجه «مساء جديد»، أن أي أزمة مزمنة مثل الطاقة يجب أن تُقابل بحلول مستدامة، تتضمن زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في مصادر الطاقة المختلفة، إلى جانب العمل على تعزيز الصادرات كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

وأضاف الإعلامي، أن التحدي لا يقتصر على زيادة حجم الصادرات فقط، بل يرتبط بجودة المنتجات وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية الكبرى، وليس الاكتفاء بالأسواق الناشئة، مؤكدًا أهمية التوجه نحو التصنيع عالي الجودة لتحقيق عوائد اقتصادية أكبر واستدامة في النمو.

وأشار الحسيني، إلى أن المقارنات بين الأسعار في الماضي والحاضر يجب أن تكون أكثر واقعية، من خلال ربطها بمستويات الدخل والظروف الاقتصادية لكل فترة، لافتًا إلى أن الأزمات الاقتصادية ليست جديدة، لكنها تتطلب قراءة موضوعية بعيدًا عن المبالغة أو التهوين.

وأكد أن الدولة تتخذ إجراءات لمواجهة التحديات، وقد تضطر لاتخاذ خطوات أكثر صعوبة في حال استمرار الأزمات العالمية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مصر قادرة على تجاوز هذه المرحلة بفضل ما تم تنفيذه من مشروعات وبنية تحتية، مثل تعزيز قدرات التخزين وزيادة الإنتاج وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة في ما يتعلق بنمو الناتج المحلي وزيادة الصادرات.