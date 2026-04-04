إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار
شوبير: مهاجمو الأهلي الشباب يخرجوا للاحتراف رغم شكوى النادي من غياب المركز
إشارة قبيـ ـحة.. القصة الكاملة لـ"خناقة طبيبة" مع مريضة داخل مستشفى دهب.. تحقيق عاجل ومحضر رسمي
الداخلية تداهم أوكار الإجرام بأسيوط والأقصر.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 138 مليون جنيه
شوبير يكشف عن ظاهرتين غريبتين في بطولة الدوري المصري
يقترب من 55 جنيها.. ارتفاع جديد لسعر الدولار اليوم في البنوك
هل تم توقيع مذكرة عزل ترامب؟.. إليك الحقيقة الكاملة
نهاية حقبة.. برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي برحيله نهاية الموسم
اتفحمت والحمولة أصبحت رماد.. النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي
سول : نبذل جهودا لإرسال مبعوثين خاصين للشرق الأوسط لتأمين النفط الخام
الخارجية الإيرانية: تهديدات ترامب باستهداف مواقع مدنية ترقى إلى جرائم حرب
اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

يوسف الحسيني: العالم يواجه أزمة كبرى ومصر قادرة على الصمود رغم التحديات

رحمة سمير

أكد الإعلامي يوسف الحسيني أن العالم يمر بأزمة كبرى نتيجة تصاعد التوترات والحروب في المنطقة، مشيرًا إلى أن تداعيات هذه الأوضاع تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة في ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح "الحسيني"، خلال برنامجه «مساء جديد»، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود ترتبط بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط عالميًا، لافتًا إلى أن سعر البرميل شهد قفزات كبيرة خلال فترات الحرب، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الإعلامي، أن الفارق في أسعار النفط، حتى في أفضل السيناريوهات، يمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا عند احتسابه على حجم الاستهلاك اليومي، مؤكدًا أن استخدامات الطاقة تمتد إلى مختلف القطاعات، من الصناعة إلى توليد الكهرباء وتشغيل المرافق.

وأشار  "الحسيني" إلى أن الدولة تعمل على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إلا أنه شدد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ خطط التحول للطاقة البديلة، لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأكد الحسيني أن مصر قادرة على تجاوز هذه الأزمة، لكنها ستتحمل كلفة اقتصادية واضحة، موضحًا أن تأثيرات الحروب لا تتوقف بانتهائها، بل تمتد لفترات طويلة على مستوى التعافي الاقتصادي.

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

نقيب المهندسين يلتقي محافظ الأقصر

عبد الغني يلتقي محافظ الأقصر لبحث دعم الخدمات المقدمة للمهندسين

القائم بأعمال سفارة روسيا بالقاهرة

القائم بأعمال سفارة روسيا بالقاهرة: نُقدر عاليا مُساهمة مصر الكبيرة لاستقرار الشرق الأوسط

الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة

القومي للأمومة: إحباط زواج طفلة 13 عامًا بأسيوط

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

