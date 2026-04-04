يوسف الحسيني: العالم يواجه أزمة كبرى ومصر قادرة على الصمود رغم التحديات

أكد الإعلامي يوسف الحسيني أن العالم يمر بأزمة كبرى نتيجة تصاعد التوترات والحروب في المنطقة، مشيرًا إلى أن تداعيات هذه الأوضاع تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة في ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح "الحسيني"، خلال برنامجه «مساء جديد»، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود ترتبط بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط عالميًا، لافتًا إلى أن سعر البرميل شهد قفزات كبيرة خلال فترات الحرب، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الإعلامي، أن الفارق في أسعار النفط، حتى في أفضل السيناريوهات، يمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا عند احتسابه على حجم الاستهلاك اليومي، مؤكدًا أن استخدامات الطاقة تمتد إلى مختلف القطاعات، من الصناعة إلى توليد الكهرباء وتشغيل المرافق.

وأشار "الحسيني" إلى أن الدولة تعمل على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إلا أنه شدد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ خطط التحول للطاقة البديلة، لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأكد الحسيني أن مصر قادرة على تجاوز هذه الأزمة، لكنها ستتحمل كلفة اقتصادية واضحة، موضحًا أن تأثيرات الحروب لا تتوقف بانتهائها، بل تمتد لفترات طويلة على مستوى التعافي الاقتصادي.