يوسف الحسيني: ترامب يتحدث باحترام مع 3 رؤساء دول ومصر واحدة منهم

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني، بالدور المحوري الذي تعلبه مصر في منطقة السرقة الأوسط، مشيرا إلى أن مصر له دور كبيرة في العمل على تهدئة الأوضاع في ظل الصراع الحالي.

وأضاف يوسف الحسيني، مقدم برنامج مساء جديد ، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الاثنين، أن مصر والخليج والمنطقة العربية مقتنعة بفكرة التهدئة وتعمل على ذلك بقوة، مشيرا إلى أن الفكرة الأساسية الوصول لاتفاق تهدئة يضمن عدم العودة للحرب مرة أخرى.

وتابع الإعلامي يوسف الحسيني، أن أنه هنا تتخدث عن ضرورة الحب الجذري للازمة لكل الأطراف في هذا الصراع الحربي الكبير.

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي يوسف الحسيني، إلى أن

الإعلامي يوسف الحسيني، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد رامب يتحدث باحترام مع 3 رؤساء دول ومصر واحدة منهم، متابعا أن مصر في الصورة بقوة.

وأكمل يوسف الحسيني، أن انطباع شبه مؤكد مصر تستطيع إيقاف الحـ.ـرب، تمامًا كما نجحت في اتفاق شرم الشيخ.