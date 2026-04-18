الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذيرات دولية من التصعيد في هرمز.. جيمس روبنز: خطوات إيران قد تستدعي ردًا عسكريًا أمريكيًا

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد البدوي

حذّر جيمس روبنز عميد معهد السياسات الدولية، من خطورة التصعيد في منطقة مضيق هرمز، مؤكدًا أن أي تحرك لإغلاقه مجددًا من جانب إيران؛ قد يفتح الباب أمام رد فعل عسكري من الولايات المتحدة، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

استهداف السفن العابرة

وأوضح روبنز، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف السفن العابرة، بما في ذلك سفن تابعة لدول لا تشارك في النزاع مثل الهند، من شأنه توسيع نطاق الأزمة إقليميًا ودوليًا، وزيادة تعقيد المشهد.

وأضاف أن إطلاق النار على السفن في هذا التوقيت يُعد خطوة تصعيدية غير محسوبة، خصوصًا مع استمرار المساعي الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التحركات قد تدفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات عسكرية ضد الجهات المسؤولة عن الهجمات.

فترة وقف إطلاق النار

وأشار إلى أن المشهد لا يزال غير واضح فيما يتعلق بمصير جولات التفاوض المقبلة، في ظل اقتراب انتهاء فترة وقف إطلاق النار، وهو ما يزيد من حساسية المرحلة الحالية.

استئناف المفاوضات مع أمريكا

ولفت روبنز إلى وجود تباين في التصريحات الصادرة من الجانب الإيراني بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث تتحدث بعض الأطراف الدولية عن جولة جديدة مرتقبة، في حين تنفي طهران ذلك، مرجحًا أن يكون هذا التضارب ناتجًا عن خلافات داخلية بين مراكز صنع القرار حول جدوى استكمال المسار التفاوضي.

