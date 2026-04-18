نيويورك تايمز : إيران تحتفظ بـ40% من المسيّرات و60% من منصات الصواريخ رغم الضربات

تشير تقديرات مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أمريكيين إلى أن إيران لا تزال تمتلك نحو 40% من ترسانتها من الطائرات المسيرة، ونحو 60% من منصات إطلاق الصواريخ، وقد نُشر هذا التقرير في صحيفة نيويورك تايمز.

وفي وقت سابق، حذر مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي، من أن استمرار التصعيد الحالي قد يدفع المنطقة نحو حرب عالمية، في ظل تزايد التوترات.

وأكد أن إيران، في حال تجدد المواجهات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ستعتمد على صواريخ وطائرات مسيرة متطورة تم إنتاجها حديثاً في يناير 2026.

وتساءل نقدي عن مزاعم إضعاف القوة البحرية الإيرانية، مشيراً إلى أن خصوم طهران، رغم تلك الادعاءات، لم يتمكنوا من فرض سيطرتهم على مضيق هرمز.

كما وجه انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً أنه لن ينجح في تضليل الشعب الإيراني خلال أي مفاوضات محتملة.

وشدد المسؤول الإيراني على أن برامج تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة مستمرة بوتيرة متصاعدة، مؤكداً امتلاك بلاده أوراق قوة استراتيجية لم تستخدم بعد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استهداف منصات إطلاق الصواريخ لن يشكل عائقاً، إذ يمكن إعادة تصنيعها بسهولة "في أي ورشة حدادة".