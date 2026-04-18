5 ناقلات غاز مسال تغير مسارها من مضيق هرمز بعد تحذير إيران بغلقه

أفادت قناة القاهرة الإخبارية ، في نبأ عاجل لها، أن بلومبرج نقلت عن بيانات تتبع السفن بأن 5 ناقلات غاز مسال غيرت مسارها بعد أن كانت متجهة لمضيق هرمز إثر تحذير إيران بغلقه.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز اعتبارًا من عصر اليوم، في خطوة تصعيدية تستمر حتى رفع "الحصار البحري الأمريكي" المفروض على السفن والموانئ الإيرانية.

وأوضح الحرس، أن قرار الإغلاق جاء بسبب استمرار ما اعتبره انتهاكًا من "العدو" لالتزاماته، وعدم رفع القيود البحرية.

وأكد أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا قيمة لها"، داعيًا السفن إلى الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن القوات البحرية الإيرانية.