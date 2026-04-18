طقس متقلب غدًا.. ارتفاع الحرارة وتحذيرات من الرياح المثيرة للرمال والأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد 19 أبريل 2026، متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط واضح للرياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق، في ظل استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية.



وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء المعتدلة نسبيًا خلال ساعات النهار على المحافظات الشمالية، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع تحذيرات من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق المكشوفة.



طقس مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يشهد غدًا الأحد طقسًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية.

كما يكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما تعود الأجواء لتميل إلى البرودة خلال ساعات الليل، وهو ما يستدعي الحذر خاصة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وتسجل القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية للعظمى، في استمرار للأجواء المعتدلة نسبيًا مقارنة بموجات الحرارة السابقة.



فرص أمطار على عدة مناطق

توقعت هيئة الأرصاد وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق متفرقة من:

السواحل الشمالية

شمال الوجه البحري

جنوب الصعيد

محافظة البحر الأحمر

كما توجد فرص أمطار خفيفة على بعض مناطق:

جنوب الوجه البحري

القاهرة الكبرى

مدن القناة

وأوضحت الهيئة أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومدن القناة تبلغ نحو 20% تقريبًا، ما يعني احتمالية ضعيفة لسقوط الأمطار على هذه المناطق على فترات متقطعة.

نشاط رياح وتحذيرات من الأتربة

من الظواهر الجوية البارزة غدًا نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مدن القناة و سيناء و بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويؤدي ذلك إلى انخفاض نسبي في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق الصحراوية والمفتوحة، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا في عدد من المحافظات، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة:

العظمى 27 درجة

الصغرى 16 درجة

الإسكندرية:

العظمى 22 درجة

الصغرى 15 درجة

مطروح:

العظمى 22 درجة

الصغرى 14 درجة

سوهاج:

العظمى 31 درجة

الصغرى 17 درجة

قنا:

العظمى 34 درجة

الصغرى 19 درجة

أسوان:

العظمى 32 درجة

الصغرى 20 درجة

وتوضح هذه الدرجات استمرار الفارق بين أجواء شمال البلاد المعتدلة، وجنوب الصعيد الذي يشهد درجات حرارة أعلى نسبيًا.

استمرار التقلبات الجوية

تعكس توقعات الطقس غدًا استمرار حالة التقلبات الجوية بين ارتفاع درجات الحرارة نهارًا، وانخفاضها ليلًا، إلى جانب نشاط الرياح وفرص الأمطار المتفرقة.

وتنصح هيئة الأرصاد المواطنين بـ:

توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق المكشوفة

متابعة النشرات الجوية باستمرار

ارتداء ملابس مناسبة لفترات الليل

الحذر من نشاط الرياح والأتربة

ويظل الطقس خلال هذه الفترة متغيرًا بشكل ملحوظ، ما يتطلب متابعة يومية للتوقعات الجوية.