ماكياج جذاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت هنا الزاهد بإطلالة أنيقة، مرتدية توب ستان باللون الأسود مع جاكيت ستان اسود يكشف عن جمالها الساحر .

واعتمدت هنا الزاهد على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف بطريقة مميزة.

ومن الناحية الجمالية، وضعت هنا الزاهد المكياج الناعم حيث اختارت اللون البني في الشفاه مع البلاشر ذات الألوان الترابية والايشادو البني أعلى العين.

واستكملت جمالها بارتداء المجوهرات الثمينة في الرقبة والاذن بطريقة تبرز عن أناقتها.