البترول: تطوير ورفع كفاءة بعض المدارس بمدينة العلمين

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن افتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مدارس الحنفيش للتعليم الأساسي والعلمين الابتدائية والعلمين الإعدادية الثانوية بمدينة العلمين بمحافظة مطروح والذى تحقق بتعاون بيت شركتى الحمر أويل و IPR والمحافظة وجمعية الأورمان.

وشركة الحمرا أويل هى إحدى الشركات المشتركة بين هيئة البترول و شركة “أى بى أر ترانس أويل أويل كوربويشن الأمريكية”.

وتضمنت أعمال التطوير ،الذى تم إعداد دراسة لها بالتعاون ما بين شركة الحمرا أويل وجمعية الأورمان ، رفع كفاءة الفصول الدراسية وإحلال وتجديد دورات المياه والأعمال الخرسانية والدهانات الداخلية والخارجية ، كما تم تزويد المدارس بعدد 35 سبورة ذكية تفاعلية وجهاز هولوجرام وذلك لتحسين العملية التعليمية كما تم إقامة ملاعب كرة قدم من النجيل الصناعى وإعداد مضمار رياضى بمدرستى الحنفيش والعلمين للتعليم الأساسي .



ومن الجدير بالذكر أن مبادرات المسئولية المجتمعية تعد جزءاً أصيلاً من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التى تضع نصب أعينها دائماً البعد المجتمعى جنباً إلى جنب مع البعد الاقتصادي فى إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد الافتتاح بحضور المهندس حسن السنينى السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح والمهندس مدحت شعبان مساعد رئيس هيئة البترول للمسئولية المجتمعية والمهندس محمد شحاتة رئيس شركة الحمرا أويل والمهندس محمد كمال نيابة عن شركة IPR وأحمد الجندى رئيس جمعية الأورمان واللواء ممدوح شعبان مدير الجمعية وعمرو شحاتة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح وممثلى الوزارة والشركات المساهمة فى المشروع.