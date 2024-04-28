صناع الخير: تسليم 497 نظارة طبية وإنهاء الاستعداد لإجراء جراحات العيون قريبا

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي ومؤسسة بنك مصر للتنمية وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة قافلتين طبيتين لعلاج مرضى العيون ضمن فعاليات مبادرة "عنيك فى عننيا" للحد من مسببات العمى بقرية ابو الريش بحري بأسوان .



يأتي تنظيم القافلتين على هامش فعاليات برنامج المحاكاة البنكية تحويشة الذي ينظمه قومى المراة وبنك مصر بالتعاون مع صناع الخير وشهدت قرية ابو الريش بحري تنظيم نسخه منه بهدف توعية السيدات القرويات باهمية التحول الرقمى والشمول المالى .



وأكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيدي لصناع الخير ان قافلة مبادرة "عنيك فى عنينا" بابو الريش بحري نجحت فى يوم عملها الاول فى تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة ل 651 من اهالى ابوالريش بحري والقرى المجاورة حيث تم تسليم عدد 285 قطرات علاجية وتم تشخيص احتياج 210 من الاهالى لنظارات طبية وتم تشخيص احتياج عدد 103 من الأهالى لاجراء عمليات جراحات عيون مختلفة تنوعت بين ازالة مياه بيضاء وتركيب عدسات وازالة ظفره ومياه زرقاء وشبكية وغيرها من امراض العيون .



وأوضح عبدالفتاح ان القافلة فى يومها الثانى نجحت فى تقديم خدماتها الطبية لعدد 790 من الاهالي وتم تسليم 230 مواطن قطرات علاجية وتم تشخيص احتياج 290 منهم لنظارات طبية كما تم تشخيص احتياج 130 لاجراء عمليات جراحات عيون مختلفة .



وأشار عبدالفتاح الى ان خدمات قوافل عنيك فى عنينا من صناع الخير وبنك مصر بالتعاون مع المجلس القومى للمراة تقدم منظومة خدماتها الطبية المتكاملة فى مجال الاكتشاف المبكر والحد من مسببات العمى بالمجان تماما وبالتعاون مع كبريات المؤسسات الطبية المتخصصة فى مجال طب العيون فى مصر وان خدمات القافلة الواحدة تتم على ثلاث مراحل الاولى يتم داخلها توقيع الكشف وصرف العلاج والتشخيص للاحتياج لعمليات جراحية والتشخيص للاحتياج لنظارات طبية وعمل قياسات النظارات للمرضى يلى ذلك مرحلة توزيع النظارات ثم مرحلة اجراء العمليات موضحا ان فريق عمل صناع الخير بمجرد الانتهاء من المرحلة الاولى جهز للمرحلة الثانية وهى مرحلة تسليم النظارات وانتهى منها فعليا حيث تم تسليم عدد 497 نظارة طبية للاهالي وجاري الانتهاء من الاعداد لاجراء العمليات على ان يتم اصطحاب المرضى لاجراء العمليات قريبا