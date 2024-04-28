أسعار شقق سكن لكل المصريين 5.. تعرف عليها

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن شقق سكن لكل المصريين 5، التي تعلنها وزارة الإسكان الاجتماعي والحجز في شقق الإسكان حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وطرح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، شقق سكنية للمواطنين محدودي الدخل في كافة المحافظات، وذلك في الطرح الجديد (الإعلان 18) لشقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

ومن المقرر أن يتم بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، في الربع الأول من عام 2024، حيث تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2024 التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، بين 75 و90 مترًا.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين

وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل حجز شقق سكن لكل المصريين وتتضمن ما يلي :-

تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

إذا كان المتقدم متزوجًا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

كذلك تقديم قسيمة الزواج.

كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وُجدوا.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

وتبلغ أسعار شقق سكن لكل المصريين ما بين 350 ألفًا و500 ألف جنيه، كما أن الأسعار تختلف بناء على نسب التميز والمدينة المطروح بها الوحدة.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين