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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: العدل الدولية ستصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وآخرين.. لهذا السبب

نتنياهو
نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن محكمة العدل الدولية ستتهم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو وآخرين؛ بمنع دخول المساعدات لغزة والتسبب في مجاعة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المدعي العام لمحكمة العدل الدولية سيصدر على الأرجح أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين.

وأشارت إلى أن السبب الرئيسي لإصدار أوامر الاعتقال ليس عدد الضحايا في قطاع غزة بل الوضع الإنساني في القطاع.

وأضافت أن مدعي عام محكمة العدل الدولية يشتبه بأن إسرائيل لم تقدم مساعدات كافية لغزة ومنعت عن عمد إدخال المساعدات وتسببت في مجاعة.

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