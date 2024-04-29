تعليق ناري لـ مجدي عبد الغني عن فوز الزمالك على دريمز

علق الإعلامي مجدي عبد الغني، على فوز نادي الزمالك في لقاء الإياب أمام دريمز الغاني بالكونفدرالية.

وقال خلال برنامجه: “فوز طبيعي وكان متأخر عن حسمه التأهل من القاهرة”.

تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهاب والإياب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.