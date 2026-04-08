قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدور المصري عنصر حاسم في حماية فرص التهدئة وتحقيق سلام أكثر ثباتًا واستقرارًا بالشرق الأوسط
16 صورة ترصد تفاصيل جولة وزير التعليم بمدارس الشرقية اليوم
البرلمان العربي يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة
استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار
مخدرات ب95 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة
شوبير: الأهلي مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل
بعد إعلان الهدنة الأمريكية.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
بعد جدل الأحوال الشخصية.. مقترحات برلمانية عاجلة لضبط الرؤية والحضانة
مهتز نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل وجود مشرد داخل غرفة صرف صحي بمطروح
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكد دعم جهود التهدئة الإقليمية
الرئيس السيسي: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران أثلج صدور الملايين من محبي السلام
أول تعليق من شوبير على تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن مباراه الأهلي وسيراميكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعاون بين التخطيط والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الطاقة والتحول الرقمي

جانب من اللقاء
آية الجارحي

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية،  تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، لبحث آليات التعاون المشترك في ملفات الطاقة، والتحول الرقمي، وتطوير نُظم البيانات، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة.

تناول اللقاء استعراضا لجهود الحكومة المصرية من خلال "اللجنة المركزية لإدارة الأزمة" برئاسة السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة. وركزت المباحثات على الحفاظ على مرونة الخطط التنموية ومستهدفات النمو رغم حالة عدم اليقين العالمي، وذلك عبر اتخاذ إجراءات على المديين: القصير والمتوسط، لتعظيم دور القطاع الخاص، وتعزيز الانضباط المالي وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وخلال اللقاء، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تتعامل مع الوضع الحالي بوضوح وحسم، مؤكدًا استمرار الدولة في التكيف مع التقلبات الجيوسياسية للحفاظ على الزخم الاقتصادي المُحقق. لقد أشار وزير التخطيط إلى اتخاذ خطوات استباقية لتحسين الأوضاع، مستفيدا في ذلك من الإصلاحات المنفذة خلال السنوات الماضية.

وأضاف د. رستم أن وزارة التخطيط تضع في صميم توجهاتها إتاحة مساحة كبرى للقطاع الخاص، خاصة في مجالات تعظيم مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية الأساسية وريادة الأعمال. كما شدد على الأهمية القصوى لتطوير نُظم البيانات وتجويدها باعتبارها حجر الأساس لأية عملية تخطيط فعّالة إلى جانب تحسين منظومة الحوكمة، وبناء القدرات المؤسسية، لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية.

من جانبها، أعربت تشيتوسي نوجوتشي عن تقدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لالتزام الحكومة المصرية القوي بتعزيز أجندة الإصلاح، مشيدةً بقدرة الدولة على التركيز على الأولويات الفورية دون فقدان البوصلة نحو الرؤية طويلة المدى.

واختتمت نوجوتشي بالتأكيد أن البرنامج يعمل منسقا تكامليا لدعم الوزارات المصرية، وفي مقدمتها وزارة التخطيط، لتعزيز عمليات التخطيط الوطني، ودعم برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

التخطيط التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الطاقة التحول الرقمي

