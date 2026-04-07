الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير التخطيط يزور مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

آية الجارحي

قام الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة تفقدية إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق في إطار دعم جهود استكمال المرحلة الثانية من المستشفى وتعزيز المبادرات الرائدة التي تخدم المجتمع، وللاطلاع على تجربة مصر المتخصصة في علاج ورعاية مصابي الحروق.

ورافق الوزير في الجولة الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، حيث قاما بجولة جولة تفقدية قدمت خلالها الدكتورة هبة السويدي  لمحة تفصيلية عن الأقسام المختلفة والتقنيات الحديثة المستخدمة في العلاج والأجهزة المتوفرة لعلاج ورعاية المرضى. كما شملت الجولة لقاءات مع بعض المرضى للاطلاع على حالاتهم الصحية واحتياجاتهم.

وتأتي الزيارة في إطار جهود المستشفى للتواصل مع  الجهات الحكومية والوزارات والشخصيات العامة للتعاون والمساهمة في استكمال المرحلة الثانية التي تهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية لتصل إلى 200 سرير مع وضع قضية الحروق في صدارة الملفات الصحية والإنسانية على المستويين المحلي والإقليمي.

وعلّقت الدكتورة هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، قائلة: "نشعر بالفخر والامتنان لزيارة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي تعكس استمرار اهتمام الدولة بقضية الحروق كأحد الملفات الصحية والإنسانية المهمة. فقد تمكّنا بدعم الحكومات السابقة من إنجاز المرحلة الأولى من المستشفى، ونتطلع في إطار التشكيل الحكومي الحالي إلى مواصلة هذا الدعم واستمرار الاهتمام بالمستشفى، بما يُسهم في استكمال المرحلة الثانية تحت رعاية الدولة".


ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على توفير كافة سبل الدعم لمستشفى أهل مصر ، لتستكمل دورها في تقديم الخدمات الطبية بالمجان للمرضى، مشيدًا بمستوى وكفاءة وجودة خدمات الرعاية الطبية التي تقدمها المستشفى سواء على صعيد القدرة الاستيعابية أو جاهزية أقسامها المختلفة، كما أن المرحلة الثانية من المستشفى ستُمكنها من استقبال المزيد من مرضى الحروق، وتوفير المزيد من الخدمات الطبية للمواطنين.

ولقد أعرب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تقديره للدور الإنساني والوطني الذي تقوم به مستشفى أهل مصر، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الحروق ليس فقط على صعيد العلاج الطبي، ولكن أيضًا الدعم النفسي والاجتماعي، لذلك فإن الدولة تحرص على توفير كافة أوجه الدعم لضمان استدامة الخدمات التي يقدمها هذا الصرح العملاق..

وفي ختام الجولة، قدمت الدكتورة هبة السويدي، درعًا للدكتور أحمد رستم تقديرًا لزيارته، وحرصه على متابعة جهود إنشاء المرحلة الثانية من المستشفى في إطار الدعم الحكومي الواسع للقطاع الطبي..

وتعكس هذه الزيارة الدور الحيوي لتضافر جهود الدولة والمؤسسات المجتمعية لدعم مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وتأكيدا على التزام الحكومة بدعم المبادرات الطبية والإنسانية، وتعزيز مكانة المستشفى باعتبارها نموذجا متقدما في تقديم رعاية شاملة لمصابي الحروق على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها على نحو مستدام.

التخطيط مستشفى أهل مصر علاج الحروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

الذهب

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

امطار

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

هذه الفئات من السيدات أكثر عرضة لتسمم الحمل.. نصائح مهمة للوقاية| فيديو

أرشيفية

مصدر إيراني: طهران ترفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار مع الولايات المتحدة

النفط

منجي بدر: حرب إيران تثقل كاهل الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط لصالح بعض الدول

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

تغيب موظفين وغلق مقرات عدد من الوحدات المحلية وإحالة المقصرين للتحقيق بالشرقية

وحدة محلية
وحدة محلية
وحدة محلية

متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد