تموين أسيوط تضبط شخصا يذ.بح حيوانات مريضة

تمكنت مديرية التموين بأسيوط من ضبط شخص قام بذب..ح بقرة مريضة والتحفظ على أخريين مريضتين كان يستعد لذبحهما بقرية النخيلة لمركز ابوتيج.

كان المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط قاد حملة تموينية بالاشتراك مع الإدارات التموينية التابعة لها.

في مركز ابوتيج أسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص بناحية النخيله مركز ابوتيج يقوم بذب..ح عجله بقري بفحصها تبين وجود خراريج وتقرحات وتنبعث منها روائح كريهه تزن 80 كيلو جرام كما تم ضبط عدد 2 عجلة بقري علي قيد الحياة كان المتهم يقوم باتخاذ إجراءات ذب..حهم احداهما تزن 350 كيلو جرام والاخري تزن 200 كيلو جرام وهما في حاله إعياء شديد ولا يرجى علاجهم طبقا لفحص دكتور الطب البيطري وعليه تم التحفظ على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه وجاري العرض علي النيابة