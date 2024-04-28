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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رصف شارع بورسعيد بمركز ديروط لتحسين ورفع كفاءة الطرق

رصف شارع بورسعيد
رصف شارع بورسعيد بمركز ديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة أعمال رصف الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة الموضوعة مسبقاً للعام المالي الحالي 2023/2024 لتحسين ورفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تباعاً لخلق السيولة المرورية وتسهيل النقل والانتقال وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

 ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام أعمال التنفيذ والعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ طبقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً والامكانات المتاحة مشيراً إلى رصف شارع بورسعيد بمركز ديروط ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة الطرق وتطوير الشوارع والميادين.

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وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري تنفيذ أعمال رصف شارع بورسعيد بمدينة ديروط حيث تم البدء في أعمال رصف شارع بورسعيد (طريق المستشفى) من أمام قناطر ديروط حتى محلج ديروط عقب وضع التربة الزلطية ودكها واستكمال باقي مراحل الرصف وبالتنسيق مع شركات المرافق للتأكد من الإنتهاء من كافة أعمال البنية التحتية كخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والانترنت والتليفون الأرضي وغيرها وذلك طبقاً للخطة الموضوعة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم لافتاً إلى متابعة أعمال ومراحل الرصف والاشراف المباشر عليها من قبل محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه وبمشاركة مسئولي الرصف والاشغالات حتى الإنتهاء من تلك الأعمال للاطمئنان على مراحل التنفيذ والعمل طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة مشدداً على عدم رصف الشوارع والطرق إلا بعد التأكد من الانتهاء من أعمال البنية التحيتية بها وتوصيل كافة المرافق حتى لا يتم اتلاف ما يتم رصفه.

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