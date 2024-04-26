محافظ أسيوط يتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اجتماع متابعة أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لازالة التعديات على أراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية،و التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.



وذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ والمهندسة ايمان على محمود مدير عام الادارة العام للتخطيط العمرانى واحمد شوقى محبوب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة ومنار غالى مدير الشئون القانونية بالمحافظة وشريف دياب مسئول منظومة التقنين وسوزان محمد راضى مدير وحدة تطوير الريف المصرى بالمحافظة والمهندسة منى فرغلى مدير المكتب الفنى بمديرية الاسكان .



وأكد المحافظ أنه لاتهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بكافة قرى ومراكز المحافظة، وتنفيذ كافة الازالات للتعديات التي يتم رصدها في المهد وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير الأمن الغذائي مشيرا الى انه اصدر تكلفاته لقيادات المحافظة بالإشراف على المراكز والاحياء المحافظة للتأكد من تنفيذ التكليفات الخاصة برصد وازالة جميع المتغيرات والمخالفات وفقًا للخطة الزمنية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدى بكل حزم ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لردع المخالفين ، لافتًا إلى أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محور رئيسي في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة بهدف منع تلك الظاهرة نهائيًا والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة وازالة المخالفات على الفور على نفقة المخالفين وإعادة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه قبل التعدى وزراعتها مرة أخرى، منوهًا إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة كما سيتم إيقاف كافة أشكال الدعم التمويني الخاصة بهم موجهًا مسئولي الزراعة ورؤساء المراكز بتحرير محاضر للمخالفين وإرسالها إلى مسئولي التموين لايقاف الدعم التمويني عنهم.



واستعرض المحافظ خلال الاجتماع جهود الاجهزة التنفيذية فى تنفيذ المرحلة الثالثة للموجة الـ 22 لازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، حيث بلغت اجمالى ما تم تنفيذه من ازالة لتعديات حوالى 100 حالة ازالة لتعديات على أراضى أملاك دولة ( مبانى – ارض زراعة ) واسترداد مساحة 48 فدان و6 قراريط ارض زراعية و6226مت مريع أرض مبانى ، وتم تسليمها لجهات الولاية وما تم تنفيذه من ازالة لتعديات على اراضى زراعية ملك الاهالى 87 حالة بإجمالى مساحة 14 الف و433 متر مربع بمراكز وقرى المحافظة ،وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة رؤساء المراكز والاحياء وقوات الشرطة ،مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة استرداد حق الشعب وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل ، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن بتكثيف عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة تلك التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.