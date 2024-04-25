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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: توريد 12 ألف طن من القمح بالشون والصوامع حتى اليوم

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن ارتفاع نسبة توريد محصول القمح المحلى موسم 2024 إلى 12 ألفًا و378 طنًا بالمواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، مؤكدًا تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الحصاد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها خاصة أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهدًا بشأن المزارعين وتوريد الأقماح لتوفير مخزون استراتيجي آمن.


وأكد محافظ أسيوط – في تصريحات صحفية اليوم – أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 174 ألفًا و757 فدانًا على مستوى المحافظة تم حصاد 44 ألفًا و280 فدانًا حتى الآن ومنذ بدء موسم الحصاد تم تشكيل لجان من مديريتي الزراعة والتموين لاستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.


من جانبه أوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن كميات القمح الموردة فى تزايد، حيث تم توريد 752 طنًا و10 كجم بشون البنك الزراعي المصري و8631 طنًا و747 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 2994 طنًا و245 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 12 ألفًا و378 طنًا و2 كجم قمح.

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وأشار المحافظ الى متابعته المستمرة والدورية لأعمال توريد القمح ومتابعة أية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح مشيرًا الى تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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