عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من الأوقاف والكنيسة الأرثوذكسية يزور مصابي غزة بمستشفيات أسيوط الجامعية

وفد الأوقاف والكنيسة
وفد الأوقاف والكنيسة الأرثوذكسية يزور مصابي غزة

زار وفد من القيادات الدينية بمديرية الأوقاف وبيت العائلة المصرية ومطرانية أسيوط للأقباط الأرثوذكس الأطفال والكبار من مصابي قطاع غزة المتواجدين بمستشفيات أسيوط الجامعية.

جاء ذلك بحضور الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها للاقباط الارثوذكس والشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس بسطا والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب والدكتور محمد الأمير، مدير مستشفى الأطفال الجامعي وبعض الأطباء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

وقال الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، إن هذه الزيارة تأتي كتعبير عن التضامن مع آلامهم ومعاناتهم.  فيما أجرى المطران محادثة مع الأطفال المصابين وأسرهم بكل حب وتعاطف، متمنيًا لهم الشفاء الكامل من الله والعودة إلى منازلهم بسلام.

وأكد الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن القيادات الدينية بالمحافظة حرصت  على مؤازرة المصابين وذويهم،  في إطار الاهتمام الكامل الذي توليه الدولة المصرية للقضية الفلسطينية والذي يعد واجبا علينا تجاه أخواتنا وتقديم كل الدعم والمساندة، لجميع المصابين وذويهم على أرض المحافظة.

محافظ أسيوط يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفد الكنيسة الكاثوليكية يزور مصابي الحرب الغاشمة على غزة بمستشفيات جامعة أسيوط|صور

أكد الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، على  تقديم المستشفيات الجامعية بأسيوط  كافة أشكال الدعم للمصابين من قطاع غزة  وأن ذلك يأتى فى إطار دعم مصر للقضية الفلسطينية وتأكيداً لدور الجامعة المجتمعى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مضيفاً أن المستشفيات الجامعية  تعمل على توفير الأطقم الطبية وكافة الامكانات والمستلزمات الطبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينين  لاستكمال علاجهم وتماثلهم للشفاء.

IMG-20240424-WA0098
IMG-20240424-WA0098
IMG-20240424-WA0097
IMG-20240424-WA0097
IMG-20240424-WA0096
IMG-20240424-WA0096
IMG-20240424-WA0092
IMG-20240424-WA0092
IMG-20240424-WA0085
IMG-20240424-WA0085
IMG-20240424-WA0083
IMG-20240424-WA0083
IMG-20240424-WA0079
IMG-20240424-WA0079
IMG-20240424-WA0080
IMG-20240424-WA0080
IMG-20240424-WA0082
IMG-20240424-WA0082
IMG-20240424-WA0076
IMG-20240424-WA0076
IMG-20240424-WA0072
IMG-20240424-WA0072
IMG-20240424-WA0068
IMG-20240424-WA0068
IMG-20240424-WA0070
IMG-20240424-WA0070
IMG-20240424-WA0066
IMG-20240424-WA0066
أسيوط أخبار أسيوط مصابين غزة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط أسقف أسيوط أوقاف أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يوجه بالاستعانة بمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية في ملفات التصالح

محافظ أسيوط: استقبال 5042 طن قمح بـ28 شونة وصومعة منذ بدء التوريد

ترشيحاتنا

تقرير وفاة أشرف عبدالغفور: لم يستجب لـ20 دقيقة إنعاش وتوقفت عضلة القلب

بعد قرار إيقاف القيد| بيراميدز يتحفظ على ضم ثنائي الزمالك.. وهداف الدوري مرفوض

اِلحق بسرعة.. سامسونج تبيع الموبايل الأفخم والأعلى ثمنا "ببلاش" مع سماعات هدية

شعبة المصورين: الفنان ملك جماهيره وتصوير جنازته ضرورة ولكن تتم طبقا لأخلاقيات

البلشي: ستوضع قواعد واضحة للصحفيين خلال تغطية الجنازات

الفصائل الفلسطينية: أمريكا والغرب يتحملان مسئولية عملية الاجتياح البري لمدينة رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار المحلات.. طريقة عمل السمك المقلي المقرمش

استخدم في الحرب العالمية الأولى.. أضرار صادمة لغاز الخردل

شاومي الصينية تحقق أكبر عدد مبيعات من سيارتها الكهربائية

تغلق 11 مساءً| المواعيد الجديدة لـ المحال.. متى يبدأ التوقيت الصيفي؟

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ