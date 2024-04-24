وفد من الأوقاف والكنيسة الأرثوذكسية يزور مصابي غزة بمستشفيات أسيوط الجامعية

زار وفد من القيادات الدينية بمديرية الأوقاف وبيت العائلة المصرية ومطرانية أسيوط للأقباط الأرثوذكس الأطفال والكبار من مصابي قطاع غزة المتواجدين بمستشفيات أسيوط الجامعية.

جاء ذلك بحضور الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها للاقباط الارثوذكس والشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس بسطا والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب والدكتور محمد الأمير، مدير مستشفى الأطفال الجامعي وبعض الأطباء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

وقال الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، إن هذه الزيارة تأتي كتعبير عن التضامن مع آلامهم ومعاناتهم. فيما أجرى المطران محادثة مع الأطفال المصابين وأسرهم بكل حب وتعاطف، متمنيًا لهم الشفاء الكامل من الله والعودة إلى منازلهم بسلام.

وأكد الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن القيادات الدينية بالمحافظة حرصت على مؤازرة المصابين وذويهم، في إطار الاهتمام الكامل الذي توليه الدولة المصرية للقضية الفلسطينية والذي يعد واجبا علينا تجاه أخواتنا وتقديم كل الدعم والمساندة، لجميع المصابين وذويهم على أرض المحافظة.

أكد الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، على تقديم المستشفيات الجامعية بأسيوط كافة أشكال الدعم للمصابين من قطاع غزة وأن ذلك يأتى فى إطار دعم مصر للقضية الفلسطينية وتأكيداً لدور الجامعة المجتمعى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مضيفاً أن المستشفيات الجامعية تعمل على توفير الأطقم الطبية وكافة الامكانات والمستلزمات الطبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينين لاستكمال علاجهم وتماثلهم للشفاء.

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