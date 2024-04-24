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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة اليوم الأربعاء، سير العمل بديوان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، للتأكد من انتظام سير العمل والتقى قيادات المديرية لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك في إطار متابعته المستمرة لسير وانتظام العملية التعليمية .

 جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وسيد الشريف مدير الجهاز التنفيذي للخدمات بالمديرية ومجدي عزيز مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة ومحمد الأمير وكيل إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.


حيث بدأ المحافظ جولته بديوان مديرية التربية والتعليم بمتابعة سير العمل بإدارات وأقسام المديرية واستمع إلى شرح من قيادات المديرية للاستعدادات والإجراءات التي تم أخذها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني موجهًا بضرورة التأكيد والتنبيه على جاهزية كافة المدارس للامتحانات وخاصة المدارس التي تم ترشيحها لتكون مقرات لعقد امحانات الدبلومات الفنية وامتحانات الثانوية العامة وضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء سير الامتحانات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات مع الانضباط والحزم والنظام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب متمنيًا للطلاب التفوق والنجاح والتميز.


وأكد محافظ أسيوط – خلال لقائه قيادات المديرية - على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع التعليم والعمل على تطويره والنهوض بالعملية التعليمية بمختلف أركانها وخلق بيئة تعليمية جيدة قادرة على خلق جيل جديد لقيادة مستقبل الوطن وذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030، مشددًا على ضرورة تفعيل دور أقسام المتابعة الميدانية بالإدارات والاهتمام بإيجاد حلول عاجلة لكل ما يتم رصده من مشكلات أومخالفات أثناء متابعة العمل، مشيرًا إلى الدور الهام الذى يقوم به المعلم ومشاركته في الارتقاء بالعملية التعليمية موجهاً التحية والشكر والتقدير للمعلمين بكافة ربوع المحافظة وحثهم على مواصلة العمل والجهد في تعليم الطلاب وتعزيز روح الانتماء والولاء لديهم وذلك ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع يخدمون وطنهم في مختلف المجالات معلنًا استمرار زياراته وجولاته المفاجئة على الإدارات التعليمية والمدارس للوقوف على أهم المشاكل التى تواجه العملية التعليمية والاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم هذه الخدمة التربوية والتعليمية بالقرى والنجوع، لافتًا إلى أهمية الجاهزية ونهو كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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واستمع المحافظ – خلال اللقاء - لعدد من الطلبات والمقترحات من قيادات المديرية، موجهًا بوضع حلول عاجلة لها والأخذ في الاعتبار للأفكار والمقترحات لتنفيذها طبقاً للإمكانات المتاحة.

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