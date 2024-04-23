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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية بحي غرب

محافظ أسيوط يفتتح
محافظ أسيوط يفتتح مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية

افتتح اللواء عصام سعد محافظة أسيوط، مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، وتم انشاؤه بمقر حي غرب الجديد.

وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذى يوافق 18 أبريل من كل عام، وضمن خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ومدير مركز شبكات معلومات المرافق والمهندسة رانيا مجدى نائب مدير المركز والمهندسة إيمان على محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة وأحمد صبحي مدير إدارة الحسابات بالمحافظة وأشرف محمد حسن مدير عام الشئون المالية بالديوان العام والمهندس علي الشرقاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار والمهندس محسن محمود حمدي رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب وإيهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة وأشرف طنطاوى نائب رئيس حي غرب وممثلى شركات الاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز.


بدأ الافتتاح بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمركز ثم تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المركز وشاهد أحدث الأجهزة بالمركز واستمع إلى شرح من مدير المركز لأهمية تلك الأجهزة وطبيعة عملها، مشيدًا بمستوى وجودة الأعمال التي تمت وفقًا لمعايير الجودة.


ثم استمع المحافظ ومرافقوه لفيلم تسجيلي عن إنشاء المركز ومراحل العمل به حتى بدء التشغيل والمهام التي قام بها من أعمال وشرح للمهندسة رانيا مجدي.


وأكد محافظ أسيوط أن مركز معلومات شبكات المرافق الجديد، يعد إضافة قوية للمشروعات الخدمية بالمحافظة ويعتبر أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) وإمداد مخططي ومتخذي القرار بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية مع التحديث المستمر لها والذى تم تزويده بأحدث الاجهزة التى تم شراؤها من المنحة المقدمة من وزارة التعاون الدولي لتدعيم مركز ،ويعتبر من أهم الإنجازات للمحافظة للحد من ظاهرة الحفر العشوائي وللحفاظ على البنية التحتية (المرفق العمومي) وحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير في نطاق المحافظة حيث يتم استخدام الأجهزة الاستكشافية والمساحية ،فضلا عن المساهمة في إمداد مخططات المحافظة والمراكز والمكاتب الاستشارية والهندسية وهيئات المرافق والقيادات التنفيذية بالبيانات الدقيقة والمعلومات وخرائط مرافق تحت الأرض ومخطط عام للأعمال الانشائية والمشروعات البنية التحتية كـ (الكهرباء ، والغاز الطبيعي ، والتليفونات ، والمياه ، والصرف الصحي) على مستوى المحافظة والتحديث المستمر لها باستخدام أحداث الوسائل العلمية والتكنولوجية ونظم المعلومات الجغرافية وأجهزة كشف متقدمة وحديثة ورفعها مساحيًا وإنتاج خرائط بمقياس رسم مناسب لتلك المرافق والخدمات وجميع الأعمال المساحية المختلفة من خلال إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لجميع المرافق وعناصر البنية التحتية مع التحديث المستمر لهذه البيانات ووضعها في صورة مساحية دقيقة وعلى خرائط "رقمية وورقية" وذلك للحفاظ على المرافق تحت الأرض وإصدار تراخيص الحفر الفنية ومعاونة المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع بالمحافظة وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى.


وأوضح محمد بشير رئيس مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية إنه تم تزويد المركز بأحدث الأجهزة والمعدات التي تم شراؤها من المنحة المقدمة من وزارة التعاون الدولي لتدعيم مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية والتي تمثلت في (جهاز نظام التثبيت العالمي "Gps" - محطة رصد مساحية متكاملة بمحرك وبدون محرك - ميزان قامة - رادار أرضي بعمق 8 متر - جهاز كشف مسارات الكابلات والمواسير - جهاز كشف الأغطية المعدنية - بلوتر لطباعة الخرائط مزودة بسكانر – و2 طابعة ليزر ألوان مقاس "A3" – و3 ماكينات تصوير – و15 جهاز حاسب آلي– و4 ماسح ضوئي - وغيرها من الأجهزة التي تختص برفع مرافق البنية التحتية والفوقية ووضعها علي خرائط جغرافية من خلال قواعد بيانات متكاملة باستخدام احدث الاساليب التكولوجية الحديثة من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) عن طريق كشف المرافق بواسطة أجهزة كشف متقدمة وحديثة ورفعها مساحياً وإنتاج خرائط بمقياس رسم مناسب للمرافق وجميع الأعمال المساحية المختلفة وتنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية.

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وأضافت المهندسة رانيا مجدي، إنه تم الاستعانة بمهندسين مختصصين وفنين المساحة واستكمال الدورات التدريبية لهم لتأهيلهم لتطوير منظومة العمل وتنفيذ مهام المركز في استخراج الخرائط المساحية للشبكة الأرضية بالكامل مبين بها جميع المرافق على مستوى المحافظة، مضيفًا إنه تم تنفيذ العديد من المراحل التدريبية على الأجهزة المساحية الخاصة بمركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية لـبعض العاملين بالمركز بينهم جيوفيزيائي.

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