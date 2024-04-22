محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير المعهد الفني الصحي بحي شرق

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال التطوير التي تمت بالمعهد الفني الصحي بحي شرق مدينة أسيوط والذي يتبع وزارة الصحة بتكلفة بلغت 68 مليون جنيه وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية من خلال تخريج كوادر تمريض على كفاءة عالية ومستوى طبي متميز تساعد في تقديم خدمة طبية ورعاية صحية وعلاجية للمرضى بمختلف المستشفيات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة ويأتي الافتتاح ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة والدكتورة نادية إسماعيل عميد المعهد والعديد من القيادات الطبية بمديرية الصحة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

عقب الافتتاح تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه المعهد واسمتع إلى شرح عن أعمال التطوير التي تمت بالمعهد لكافة المرافق والبنية التحتية الأساسية والمعامل والقاعات والمباني والأثاث والأجهزة وتفقد المعامل والمدرجات والقاعات ومعامل الحاسب الآلي.

كما تفقد المحافظ قاعات التدريس والتقى الطلبة والطلبات وأجرى حوارًا مفتوحًا معهم وأوصاهم بالإستفادة الكاملة من كافة المناهج والدروس المقدمة لهم لتقديم أفضل خدمة للمرضى مؤكداً أن المعهد يهدف إلى تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجال التمريض من أجل رفع جودة الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وسد العجز الذي تعاني منه بعض الوحدات والمستشفيات مؤكدًا أهمية التدريب العملي للطلاب لإعدادهم لممارسة عملهم بالمستشفيات والوحدات الصحية وتأهيلهم لتقديم خدمة طبية لائقة ومتميزة للمريض.



وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة وتسعى جاهدة لتشجيع إقامة وتطوير الصروح الطبية التي تساعد على تحسين مستوى المنظومة الصحية بنطاق المحافظة مشيرًا إلى أن جهود الحكومة على مدار سنوات تولي الرئيس السيسي حققت طموحات المواطنين فى كافة قطاعات التنمية والتطوير وخدمات المواطنين لافتًا إلى أن هناك تنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة الصحة والسكان لتقديم كافة الخدمات لأهالي المحافظة والعمل على توفير القوة البشرية من فني التمريض في كافة التخصصات لتعزيز منظومة القطاع الصحي معربًا عن خالص تقديره لجهود وزارة الصحة في دعم تطوير المعهد وتوفير الاحتياجات اللازمة لخدمة وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية بالمحافظة.



من جانبه قال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن المعهد يلتزم بإعداد مهنيين مؤهلين لتقديم رعاية تمريضية تلبي احتياجات كافة مستويات المؤسسات الصحية بكفاءة تنافسية متميزة مواكبة للتطورات العالمية وذلك للارتقاء بمستوى التمريض لخدمة المرضى والمجتمع من خلال المستشفيات الحكومية والخاصة.

فيما أشارت الدكتور نادية إسماعيل مدير المعهد إلى أن أن نظام الدراسة في المعهد سنتان ويضم أقسام وتخصصات متعددة وفقاً لاحتياجات قطاع الصحة بالمحافظة بهدف سد العجز في التمريض ببعض الوحدات والمستشفيات.

IMG-20240422-WA0034

IMG-20240422-WA0032

IMG-20240422-WA0028

IMG-20240422-WA0021

IMG-20240422-WA0027

IMG-20240422-WA0019

IMG-20240422-WA0015