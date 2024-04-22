عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير المعهد الفني الصحي بحي شرق

محافظ أسيوط يفتتح
محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير المعهد الفني الصحي

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال التطوير التي تمت بالمعهد الفني الصحي بحي شرق مدينة أسيوط والذي يتبع وزارة الصحة بتكلفة بلغت 68 مليون جنيه وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية من خلال تخريج كوادر تمريض على كفاءة عالية ومستوى طبي متميز تساعد في تقديم خدمة طبية ورعاية صحية وعلاجية للمرضى بمختلف المستشفيات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة ويأتي الافتتاح ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام .

 جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة والدكتورة نادية إسماعيل عميد المعهد والعديد من القيادات الطبية بمديرية الصحة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

عقب الافتتاح تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه المعهد واسمتع إلى شرح عن أعمال التطوير التي تمت بالمعهد لكافة المرافق والبنية التحتية الأساسية والمعامل والقاعات والمباني والأثاث والأجهزة وتفقد المعامل والمدرجات والقاعات ومعامل الحاسب الآلي.

كما تفقد المحافظ قاعات التدريس والتقى الطلبة والطلبات وأجرى حوارًا مفتوحًا معهم وأوصاهم بالإستفادة الكاملة من كافة المناهج والدروس المقدمة لهم لتقديم أفضل خدمة للمرضى مؤكداً أن المعهد يهدف إلى تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجال التمريض من أجل رفع جودة الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وسد العجز الذي تعاني منه بعض الوحدات والمستشفيات مؤكدًا أهمية التدريب العملي للطلاب لإعدادهم لممارسة عملهم بالمستشفيات والوحدات الصحية وتأهيلهم لتقديم خدمة طبية لائقة ومتميزة للمريض.


وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة وتسعى جاهدة لتشجيع إقامة وتطوير الصروح الطبية التي تساعد على تحسين مستوى المنظومة الصحية بنطاق المحافظة مشيرًا إلى أن جهود الحكومة على مدار سنوات تولي الرئيس السيسي حققت طموحات المواطنين فى كافة قطاعات التنمية والتطوير وخدمات المواطنين لافتًا إلى أن هناك تنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة الصحة والسكان لتقديم كافة الخدمات لأهالي المحافظة والعمل على توفير القوة البشرية من فني التمريض في كافة التخصصات لتعزيز منظومة القطاع الصحي معربًا عن خالص تقديره لجهود وزارة الصحة في دعم تطوير المعهد وتوفير الاحتياجات اللازمة لخدمة وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية بالمحافظة.

محافظ أسيوط: استقبال 5042 طن قمح بـ28 شونة وصومعة منذ بدء التوريد

رئيس جامعة أسيوط يزور مرضى ومصابي قطاع غزة بالمستشفيات التابعة


من جانبه قال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن المعهد يلتزم بإعداد مهنيين مؤهلين لتقديم رعاية تمريضية تلبي احتياجات كافة مستويات المؤسسات الصحية بكفاءة تنافسية متميزة مواكبة للتطورات العالمية وذلك للارتقاء بمستوى التمريض لخدمة المرضى والمجتمع من خلال المستشفيات الحكومية والخاصة.

فيما أشارت الدكتور نادية إسماعيل مدير المعهد إلى أن أن نظام الدراسة في المعهد سنتان ويضم أقسام وتخصصات متعددة وفقاً لاحتياجات قطاع الصحة بالمحافظة بهدف سد العجز في التمريض ببعض الوحدات والمستشفيات.

IMG-20240422-WA0034
IMG-20240422-WA0034
IMG-20240422-WA0032
IMG-20240422-WA0032
IMG-20240422-WA0028
IMG-20240422-WA0028
IMG-20240422-WA0021
IMG-20240422-WA0021
IMG-20240422-WA0027
IMG-20240422-WA0027
IMG-20240422-WA0019
IMG-20240422-WA0019
IMG-20240422-WA0015
IMG-20240422-WA0015
IMG-20240422-WA0022
IMG-20240422-WA0022
أسيوط أخبار أسيوط احتفالات عيد أسيوط القومي عيد أسيوط القومي المعهد الفني الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالمايوه.. مي كساب تثير الجدل في العوامة

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط : بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات

أسيوط تحتفل بالعيد الوطني بكرنفال ومسيرة للوحدة الوطنية

ترشيحاتنا

برنامج المسيرات والصواريخ.. تفاصيل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران

كانت فايقة وحاسة.. اعترافات مثيرة لـ طبيب نساء الجيزة المتهم بإجـ.هاض فتاة

رعاية اجتماعية شاملة.. 18 مليون عامل يستفيدون من توجيهات السيسي بتحسين المعيشة

لأول مرة بعد الطلاق.. هنا الزاهد تلغي متابعة أحمد فهمي على إنستجرام

لون شعر غريب.. سوسن بدر تفاجئ متابعيها| شاهد

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون وتدمير جرافة |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة مجدي تستعرض أناقتها بفستان ستان.. شاهد

ملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض جمالها| شاهد

شريهان تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

فستان مجسم.. رانيا يوسف تصدم متابعيها بصور جريئة

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ