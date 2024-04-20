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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يزور مرضى ومصابي قطاع غزة بالمستشفيات التابعة

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يزور مصابي غزة

قام الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت الموافق ٢٠ ابريل؛ بزيارة لمرضى ومصابي قطاع غزة الذين استقبلتهم المستشفيات الجامعية؛ لاستكمال علاجهم؛ والبالغ عددهم (٢٣) حالة.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط، عن تقديره للفتة الإنسانية الكريمة من فخامة رئيس الجمهورية، وحرصه على دعم  الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية، وما تضطلع به مصر من دور دفاعياً عن القضية الفلسطينية، مؤكدا على تضامن جامعة أسيوط مع الشعب الفلسطيني فى مثل هذه الظروف،  وذلك فى إطار الدور المجتمعى لجامعة أسيوط ودعم دور الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعم أشقائنا فى فلسطين. 

واطمأن الدكتور أحمد المنشاوي؛ على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، وتوفير العلاج اللازم للحالات؛ مؤكداً حرص المستشفيات الجامعية على توفير كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي؛ للمرضى وللمصابين من قطاع غزة، وتوفير أطقم طبية من مختلف التخصصات المطلوبة، وتوفير كافة الامكانيات والمستلزمات الطبية، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينين، هذا فضلاً عن توفير الأدوية اللازمة لاستكمال علاجهم، حتى تماثلهم للشفاء.

 

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة استقبلت أيضاً عدد من مرافقي الحالات من أبناء الشعب الفلسطينى، وتم تسكينهم بالكامل بوحدات المدينة الجامعية، وتقديم كافة أوجه الرعاية، والراحة لهم، وتم تجهيز جناح كامل بالوحده السكنية (ب) المميز؛ ل (٦٠) فرد من مرافقى مصابى غزة.

وحرص رئيس جامعة أسيوط على تبادل الحوار مع المرضى والمصابين الفلسطينيين والوقوف على الوضع الصحي لهم، والشد من أزرهم.

ومن جهتهم؛ قدم المصابون من الأشقاء الفلسطنيين الشكر؛ للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومستشفيات جامعة أسيوط لدعمهم الكامل لهم، والوقوف بجانبهم.

جامعة أسيوط تستقبل مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين بأحداث غزة للعلاج بمستشفياتها

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رافق رئيس جامعة أسيوط خلال الزيارة؛ الدكتور احمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامه فاروق المدير التنفيذى لمستشفى الاصابات والطوارئ الجامعي، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور محمد عبدالحميد نائب مدير مستشفى الإصابات والطوارئ للشئون الطبية، والدكتور ضياء عبدالحميد نقيب أطباء اسيوط، و شوكت صابر أمين عام جامعة اسيوط، وتم تسكين مرافقي الحالات بالمدينة الجامعية.

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