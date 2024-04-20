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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: توريد 1525 طن قمح حتى اليوم

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن أعمال حصاد القمح مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، مع استمرار أعمال التوريد لـ 28 مركز تجميع وشونة وهنجرا موزعة على مستوى مراكز المحافظة، والتى بلغت 1525 طنا منذ بدء توريد القمح موسم 2024 وحتى الآن، وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

وأضاف سعد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تدخر جهداً لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بوصفه محصولاً استراتيجيًا.

وأشار إلى تقديمه جميع سبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.


وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن إدارة إعلام المحافظة اليوم -  إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع مسئولى الزراعة والتموين بالمحافظة لحثهم على المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين.

وأكد أنه يتم التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وتكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ لتقديم جميع أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتذليل العقبات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة أثناء عملية توريد الأقماح.

ولفت إلى أنه يجرى تنفيذ خطة وحملات توعية للمزارعين والموردين بجميع سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقًا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيها نقاوة 23 قيراطا، و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي ضمن خطة الحكومة لدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

من جانبه، أوضح المهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم حصاد ما يقرب من 8666 فدانا وتوريد 1525 طنا و635 كيلوجرام قمح محلي حتى الآن، وتضمنت الكميات الموردة 8 أطنان و600 كجم لشونة البنك الزراعي المصري، و818 طنا و386 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 698 طنا و649 كيلوجراما للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب.

بينما أشار ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين، إلى تكثيف الحملات التموينية والمرور المستمر على جميع مراكز التجميع والمواقع التخزينية للأقماح والبالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجرا ومركز تجميع، وتتوافر بها جميع الضوابط اللازمة لتخزين الأقماح، وتم المرور الميداني على جميع الشون والصوامع والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المحصول من المزارعين والموردين ولا توجد أية معوقات في عملية التوريد، حيث تراقب اللجان أعمال الفرز والاستلام لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

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يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن انعقاد غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة للتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على 
أرقام الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) و (2135727/ 088) و و(2135670/ 088)  أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg .

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