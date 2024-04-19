أسيوط تحتفل بالعيد الوطني بكرنفال ومسيرة للوحدة الوطنية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، احتفالية كرنفالية بمناسبة العيد القومى للمحافظة ،مساء أمس الخميس ، أمام ديوان عام المحافظة ، بمشاركة اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط.

يأتي ذلك ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام والتي تضمنت عروضًا كرنفالية فنية ومسيرة لحاملي الاعلام والشباب ومسيرة الوحدة الوطنية لرجال الدين الاسلامي والمسيحي وطابور عرض امتد لنحو كيلو متر بشارع الكورنيش مرورًا بديوان عام المحافظة وحتى ميدان الحرب والسلام شارك فيه نحو 3000 مشارك من الشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم وفرق مديرية الثقافة والتضامن الاجتماعى وطلاب جامعة أسيوط وجامعة الأزهر وجامعة سفنكس وبدر والجامعة التكنولوجية وممثلين عن مجالس المدن والأحياء ومديريات التضامن الاجتماعي والصحة والهيئة الاقليمية للتنشط السياحي حاملين علم مصر وأغصان الزيتون وسط ترديد الأغاني الوطنية التي حازت على استحسان جموع المواطنين الذين حرصوا على مشاهدة مراسم الاحتفالية.



حضر الحفل المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ وقائد مكتب المخابرات الحربية بأسيوط والعميد محمد مصطفى وكيل فرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة والمقدم أحمد الببلاوى بقطاع الأمن الوطني والمقدم أحمد القاضى بقطاع الامن الوطنى والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلى والدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس بأسيوط والدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس الجامعة التكنولوجية بأسيوط وفضيلة الدكتور الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف والأنبا يوأنس أسقف ايبارشية أسيوط للأقباط الارثوذوكس والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها والأنبا بيسنتى أسقف ايبارشية أبنوب والانبا دانيال لطفى مطران ايبارشية أسيوط للاقباط الكاثوليك .



كما حضر من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، النائب محمد فهمى صالح عضو مجلس الشيوخ والنائب مصطفى بدران والنائب محمد عيد عبد الجواد والنائب علاء خيرالله والنائب أحمد حسين جودة والنائب علاء سليمان والنائبة صفاء عيادة والنائبة نشوى رائف والنائبة نجلاء العسيلي أعضاء مجلس النواب.



كما حضر الحفل الدكتور شحاتة غريب المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى بأسيوط والدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمراة بأسيوط والدكتور علي عبدالحافظ رئيس المنطقة الأزهرية بأسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط والقس عاموس بسطا نائب أمين بيت العائلة والدكتور مرتجى عبد الواحد مدير منطقة الوعظ والاعلام الديني والدكتور وجدي نخلة عميد كلية تربية نوعية بجامعة أسيوط وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة وعلى سيد وكيل وزارة العمل وممدوح حماد وكيل وزارة التموين والمهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة ناصر ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الاهلية ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني وسيد الشريف مدير عام الجهاز التنفيذى بمديرية التعليم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء المجلس التنفيذي والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والصحفيين والإعلاميين والمئات من المواطنين الذين اصطفوا لمشاهدة العروض الفنية وتنافست عشرات الفرق في طابور العرض كما اعتلى بعض الأطفال السيارات الكرنفالية التي زينت ببعض النقوش وارتدوا الملابس الفرعونية فيما قدمت بعض الأغنيات الوطنية.



ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر لجميع القيادات الذين حرصوا على حضور الاحتفالية ومشاركة المحافظة احتفالها كما وجه الشكر لجميع المشاركين في الاحتفالية من كافة القطاعات والقائمين عليها لخروجها بالمظهر الرائع ، مقدمًا التهنئة لأهالي المحافظة ولجميع الحضور بمناسبة العيد القومي للمحافظة التي تجسد بطولات شعب أسيوط العظيم وأبناء قرية بني عديات في التضحية والدفاع عن الوطن ضد الحملة الفرنسية عام 1799 والذين قدموا أرواحهم فداءا لعزة وكرامة الوطن ، مشيداً بمظاهر الاحتفال هذا العام والتى جسدت في لوحات فنية وعروض مظاهر التنمية والتطوير بالمحافظة في كافة القطاعات ،مؤكدًا أن المحافظة تسعى من خلال احتفالات العيد القومي لتسليط الضوء على ثمار ما تم من انجازات وجهد وعمل خلال الفترة السابقة من مشروعات تنموية وخدمية وتحفيز واستنهاض للهمم لاستكمال مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهود الدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وإمكاناتها في إطار رؤية محددة وهي رؤية مصر 2030

ولفت إلى أن احتفالات العيد القومي هذا العام تتضمن افتتاح وتفقد ووضع حجر اساس عددا من المشروعات الخدمية والتنموية التي تم ويجرى تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أرض المحافظة لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير واقع حياتهم ، فضلاً عن المشروعات القومية التي تمت والمشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة لافتًا إلى الإنجاز الذي تحقق في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذ ما يقارب من 2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق التنمية المنشودة.



من جانبهم عبر أهالي المحافظة عن سعادتهم بهذا اليوم والبهجة الحاضرة فيه حيث شاركت بعض السيدات بالزغاريد وردد المواطنون الأغاني الوطنية مع الاحتفالية وسط عزف الموسيقى الوطنية معبرين عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين أحوالهم ، مؤكدين وقوفهم صفاً واحداً خلف رئيسهم وحكومتهم في الجهود التنموية التي تشمل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة .

IMG-20240419-WA0063

IMG-20240419-WA0062

IMG-20240419-WA0061

IMG-20240419-WA0059

IMG-20240419-WA0060

IMG-20240419-WA0058

IMG-20240419-WA0055

IMG-20240419-WA0051

IMG-20240419-WA0050

IMG-20240419-WA0044

IMG-20240419-WA0047

IMG-20240419-WA0045

IMG-20240419-WA0043