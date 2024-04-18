محافظ أسيوط يعلن انطلاق حملات مكبرة لإزالة الإشغالات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ورفع كافة أشكال التعديات على الطريق العام ومنع الاختناقات المرورية والقضاء على العشوائية لتحقيق السيولة المرورية والانضباط.

وذلك ضمن خطة المحافظة لاعادة هيكلة المواقف وإعادة تنظيمها ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم بالمراكز والأحياء تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.



وقال محافظ أسيوط - في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إنه وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بمتابعة حملات الازالة ورفع كافة الاشغالات والتعديات بمحيط مجمع المواقف وميادين المحافظة.

وتابع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بعض حملات الاشغالات بحي شرق وغرب مدينة أسيوط حيث تم رفع جميع تعديات ومخالفات الباعة الجائلين والمحال التجارية بمنطقة الوليدية وموقف الازهر نظرًا لما تسببه من إختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور بمنزل كوبري فيصل والمنطقة المحيطة وتعوق حركة المواطنين ودخول السيارات من وإلى الموقف.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعدم عودتها مرة أخرى مصدرًا تعليماته لمسئولي المواقف والحي والاشغالات بعدم السماح بأي إشغالات في الموقف ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم مراعاة للبعد الاجتماعي لهم، بمشاركة عيون ابراهيم رئيس حي غرب ، وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق ومسئولي الاشغالات والمرافق وشرطة المرافق بالمحافظة.



كما استهدفت الحملات، رفع كافة الاشغالات والتعديات بمجمع مواقف الأزهر بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط تم خلالها إزالة الإشغالات والتعديات الموجودة بمحيط موقف سيارات الأجرة بالأزهر من باعة جائلين وفتارين وكراسي وفروشات وعربات يد وذلك بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للحي وبالتنسيق مع شرطة المرافق والانقاذ السريع وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمخالفين.