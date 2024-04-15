عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط: سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة تجوب الشوارع والميادين

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل الطرق بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة وتسير سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة لتنظيف الشوارع مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين موجهًا جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف قري ومراكز المحافظة بمتابعة حملات النظافة والتأكد من نقل القمامة إلي مناطق التجمع المخصصة لها لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.


وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وديروط ومركز أسيوط حملات نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين وخاصة الموجودة بالقرب من المنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها حيث تم رفع ما يقرب من 390 طن قمامة من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية من سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة واللوادر والجليدر والحاويات وسيارات النقل وذلك خلال حملات تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط والعميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة ومسئولي قسم النظافة والرصد والمتابعة بكل مركز. 

أسيوط تستعد لحصاد وتوريد القمح بتجهيز 28 مركزا للتجميع

محافظ أسيوط: إزالة 14 تعديا على أراض زراعية بالقوصية وأبوتيج وحي شرق


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة

أسيوط أخبار أسيوط حملات نظافة بأسيوط حملات نظافة وتجميل بأسيوط سيارات الكنس الألى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

بتوب الستومك.. نسرين طافش بإطلالة جريئة تثير الجدل

قرار جمهوري بالموافقة على منحة بحد أقصى 56 مليون يورو لتطوير صوامع القمح

البنك المركزي يرفع حدود السحب اليومي إلى 250 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: 44 مليار جنيه لتمويل مشروعات حياة كريمة في 7 مراكز

قوافل علاجية مجانية خلال أبريل 2024 بقرى أسيوط ومنفلوط والقوصية والفتح

ترشيحاتنا

دليل إرشادي عن مرض حمى غرب النيل.. فترة الحضانة ومسسبات الفيروس وعلاجه

حزب الله يعلن مسؤوليته عن انفجار أدى لإصابة 4 إسرائيليين

انتهاء إجازة عيد الفطر.. عودة تخفيف الأحمال اليوم وهذه مواعيد قطع الكهرباء

ضربة قوية للأهلي.. غياب 7 لاعبين أساسيين عن الأحمر أمام الزمالك اليوم

13 امرأة تقدمن بشكاوى| محامي حبيبة الشماع يفجر مفاجأة عن المتهم.. تفاصيل

آليات حددها القانون لبيع سلع جديدة في "المزايدات العلنية".. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل وجبة الفطار

اعرف الكهرباء هتقطع عنك امتى| جدول تخفيف الأحمال بالقاهرة والإسكندرية ووجه قبلي بالصور

ألوان جريئة.. ملابس ريم طارق تثير الجدل بخطبتها من مطرب مهرجانات

10 جنيهات دفعة واحدة| هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ