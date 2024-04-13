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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 14 تعديا على أراض زراعية بالقوصية وأبوتيج وحي شرق

ازالة التعديات بأسيوط
ازالة التعديات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ 14 حالة تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بمركزي القوصية وابوتيج وحي شرق خلال عدة حملات تم شنها خلال اجازة عيد الفطر وعقب رصد الحالات المخالفة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل) ، مشيراً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.


وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوتيج برئاسة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس المركز قد شنت حملات بمشاركة نواب رئيس المركز ومدير الإدارة الزراعية ومسئول الأحواض الزراعية وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية لتنفيذ إزالة لـ 7 حالات تعدي على أرض زراعية من بينها 4 ازالات تعدي على أرض زراعية على مساحة 3 قيراط و8 أسهم بأحواض عليقة وحوض الجياتا وحوض المعصرة والطوق بمركز ابوتيج ، وتنفيذ إزالة فورية لتعدي على ارض زراعية بمساحة 15 سهم تقريباً بحوض الملك بابوتيج فضلاً عن ازالة فورية على ارض املاك الدولة على مساحة 1500 م تقريباً بقرية البلايزة وآخرى على أرض املاك دولة بمساحة 400 متر.

إزالة 6 مخالفات بناء وتعديات على أراض زراعية بأبوتيج وحي شرق أسيوط

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وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز بشن حملات ازالة بمشاركة مصطفى فتحي نائب رئيس المركز ومسئولي الإدارة الزراعية والأحواض الزراعية واملاك الدولة وبالتنسيق مع باقي الجهات المعنية حيث تم تنفيذ 5حالات تعدي على أملاك الدولة والارض الزراعية بقريتي المنشأة الكبرى وفزارة بالإضافة إلى إزالة سقف الدور الثاني العلوي بشارع العقول في منطقة الوليدية وإزالة سقف الدور الأول الارضي بشارع اسماعيل الشريف حارة سويفي وذلك في نطاق حي شرق أسيوط وخلال حملات برئاسة سيد عبدالجواد رئيس حي شرق وسيد عباس وعاصم ابرهيم نائبي رئيس الحي وبمشاركة قسم اشغالات الحي حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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