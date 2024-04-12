محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدنى لاستكمال خطط التنمية

أكد محافظ أسيوط عصام سعد ، علي تفعيل المشاركة المجتمعية للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني فى تنظيم الاحتفالات والفعاليات المختلفة بالمحافظة وتنفيذ المبادرات التنموية التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمكين الشباب وتفعيل المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني لاستكمال ودعم خطط التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الجمعة في فاعليات شباب أمانات أحزاب (مستقبل وطن والشعب الجمهوري والمصريين الأحرار وحماة الوطن ) ومديرية الشباب والرياضة وشباب الهلال الأحمر وممثلي مديرية التضامن الاجتماعي ، لجهودهم فى تنظيم احتفالات عيد الفطر المبارك بالمحافظة بداية من استقبال المهنئين بديون عام المحافظة بالورود وحتى تنظيم صلاة عيد الفطر بساحة أرض الملاعب بمدينة أسيوط ،وتوزيعهم للهدايا ، تفعيلاً للمشاركة المجتمعية والدور المجتمعي للأحزاب .



ووجه محافظ أسيوط ، الشكر لقيادات وأمناء الأحزاب والشباب المشارك في الاحتفالات ومؤسسات المجتمع المدني لدورهم وتوزيعهم الهدايا والحلوى والمياه على المصلين والمحتفلين بالعيد.



ودعا سعد الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتفعيل المشاركة المجتمعية استكمالاً لدور الدولة والأجهزة التنفيذية فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وعلى صعيد آخر - قال محافظ أسيوط إن حملات النظافة ورفع المخلفات والقضاء على أماكن تجمعات القمامة مستمرة بمركز وأحياء المحافظة ، وخاصة خلال أجازة عيد الفطر المبارك ،وسط انتشار مظاهر الاحتفال بكافة المراكز والأحياء ، معلناً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.



وأشار محافظ أسيوط – في بيان - إلي أن حملات النظافة المستمرة تمكنت من رفع 650 طن مخلفات خلال يوم واحد بعدد 6 مراكز هى (البداري وساحل سليم وابوتيج والقوصية ديروط ومركز أسيوط ) وتم نقلها الى المحطات الوسيطة تمهيدا لنقلها إلي مصنع المخلفات العضوية بمركز أسيوط لفرزها وتعظيم الاستفادة منها وفقا لمنظومة عمل المخلفات الصلبة بالمحافظة.



لوشدد المحافظ علي العمل لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة مشيرًا إلى استمرار حملات النظافة والتجميل بقري ومراكز المحافظة والتخلص الآمن منها حفاظًا علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وفقًا للإمكانات المتاحة.

