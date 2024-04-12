إزالة 6 مخالفات بناء وتعديات على أراض زراعية بأبوتيج وحي شرق أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، ان الاجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة واصلت جهودها فى ازالة كافة اشكال التعديات على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها فى مهدها خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة ، مؤكدًا على استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة أيام العيد صباحًا ومساءًا لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فورى وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأشار محافظ أسيوط- فى بيان صادر عن مكتب الاعلام بالمحافظة اليوم إلى أنه تم تنفيذ 6 حالات ازالة لمخالفات بناء وتعديات على أراضى زراعية ، بقرى مركز أبوتيج وحى شرق ،بمشاركة لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة ،وبالتعاون مع مسئولى وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء ، موضحا أن الوحدة المحلية لحى شرق أسيوط برئاسة سيد عبد الجواد رئيس الحى تمكنت من إزالة سقف الدور الثامن العلوي منطقة نزله عبداللاه وإزالة حوائط الدور الثاني عشر شارع الهلالي خلف الدفاع المدنى وردم قواعد وإزالة بناء سور لقطعتى أرض بمنطقة نزلة عبد اللاه بدون ترخيص .

وتمكنت الاجهزة التنفيذية بمركز ابوتيج برئاسة محمد عبد الراضى رئسي المركز من تنفيذ إزالة فورية لتعدي علي أرض زراعية إجمالي مساحتها ١٢ سهم تقريبا بحوض رزقة مغربية بأبوتيج ومنع محاولة بناء اخرى فى المهد وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية .



كان محافظ أسيوط ، قد أصدر تعليماته المشددة للمتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والاحياء والقرى وإدارات المتابعة بالمراكز والتصدي لأية محاولات للناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية أولًا بأول لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بهدف القضاء على كافة صور البناء العشوائي والتعديات على الأراضي والحفاظ على الرقعة الزراعية والامن الغذائى .



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