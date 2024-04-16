محافظ أسيوط يتابع جهود ترشيد استهلاك الكهرباء بالقرى والمدن وتخفيف الأحمال المؤقتة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محسن محمود حمدي رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب والمهندس مازن رضوان رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط شمال، لمناقشة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المراكز والأحياء بالمحافظة وفقًا للخطة التي يجري تنفيذها فضلًا عن خطة تخفيف الأحمال التي يتم تنفيذها بصفة مؤقتة وفقًا لقرارات وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء في هذا الشأن.



حيث استعرض محافظ أسيوط– خلال اللقاء - مراحل تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، فضلًا عن خطط تخفيف الأحمال التي يتم وضعها من خلال مركز التحكم الإقليمي المسئول عن محافظات الصعيد من أسوان حتى الجيزة.



وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة لجهود ترشيد استهلاك الكهرباء وتنفيذ خطة تخفيف الأحمال المؤقتة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، لافتًا إلى عقد لقاءات مستمرة مع مسئولي قطاعات توزيع الكهرباء لمتابعة خطة تخفيف الأحمال التي يتم تنفيذها بصفة مؤقتة مع التنبيه على استثناء المنشآت الحيوية والمرافق الاساسية بالدولة منها "محطات مياه الشرب والصرف الصحي والمستشفيات ومحطات الري وغيرها من المرافق والمنشات الحيوية" وفقًا لخطة التحكم الاقليمي للكهرباء حرصًا على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى إنه تم التشديد على مراعاة العدالة وتحقيق المساواة في انقطاع الكهرباء بين كافة المناطق والأحياء السكنية والقرى والنجوع مراعاة لظروف المواطنين مع تشكيل غرفة عمليات مستمرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة بلاغات وشكاوى المواطنين والرد عليها.



وأكد اللواء عصام سعد أن الدولة حققت العديد من الانجازات في قطاع الطاقة والكهرباء بإنشاء مشروعات عملاقة بمختلف محافظات الجمهورية وحظيت محافظة أسيوط بالعديد منها وذلك لتحسين وتطوير الخدمة والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة وتأمين استقرار التيار الكهربائي، منوهًا إلى إنه تم اقامة مشروعات محطة كهرباء أسيوط المركبة بطاقة 1500ميجا وات بتكلفة 25 مليار جنيه ومحطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات بتكلفة حوالي 8 مليارات جنيه ، بالاضافة الى خطة تطوير محطات توليد الكهرباء بالمحافظة.