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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مجمع مدارس فكرية بقرية بني عديات

محافظ أسيوط يضع حجز
محافظ أسيوط يضع حجز أساس مجمع مدارس

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بوضع حجر أساس لمجمع مدارس فكرية وصم وبكم ومكفوفين بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط بإجمالي تكلفة 24 مليون و521 ألف جنيه تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذي تم تصميمه ويتم تنفيذه بواسطة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والقضاء على الكثافات بالمدارس تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لإستراتيجية ورؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة في قطاع التعليم.
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جاء ذلك بحضور النائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ، والنائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة الابنية التعليمية بأسيوط والمهندس محمد عادل دياب مدير المشروعات بجهاز تعمير الوادي الجديد وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط والدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط والمهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، والدكتور عبدالتواب عبدالرجال مدير الإدارة البيطرية بمنفلوط ، وعبدالتواب محمد ومحمود ياسين نائبي رئيس المركز وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة ولفيف من أهالي القرية.


وقد استمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مجمع المدارس ببني عديات الذي يتكون من 3 مدارس هي ( مدرسة التربية الفكرية ومدرسة النور للمكفوفين ومدرسة الأمل للصم والبكم ) والجاري إنشائهم على مساحة تصل إلى 2275 متر مربع تقريباً بعدد فصول 14 فصلاً دراسياً لكل منهم على حدى بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل المطورة وحجرات الأنشطة كـ(مجال زراعي ومطبخ ومغسلة وصالة طعام ومكتبة ومعامل حاسب آلي ودورات مياه للبنين والبنات فضلاً عن دورين سكني (بنين وبنات) لكل مدرسة والتي تشمل عنابر نوم وقاعات معيشة وصالات مذاكرة على أن يتم مراعاة الطلاب ذوي القدرات الخاصة بعمل الممرات ودورات المياه الخاصة لهم.


وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام نهو الأعمال ومراحل التنفيذ وفقاً للخطة الزمنية وبالإشتراطات الفنية والقياسية التي وضعتها هيئة الأبنية التعليمية وتحت إشراف مهندسي الهيئة ، واستمع إلى شرح من مدير عام منطقة الابنية التعليمية بأسيوط الذي أكد الانتهاء من الأعمال الإنشائية لهذه المدارس ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد.

 


والتقى المحافظ ببعض أهالي قرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط الذين أشادوا بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة موجهين رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطنين وتوصيل وتطوير الخدمات بالقرى.

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أسيوط أخبار أسيوط احتفالات عيد أسيوط القومي عيد أسيوط القومي قرية بني عديات مجمع مدارس حجر أساس

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