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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط :إرتفاع معدلات توريد القمح إلى 28 شونة ومركز تجميع

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توريد 510  طن من القمح المحلى موسم 2024  ، لـ 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع موزعة على مستوى مراكز المحافظة ، منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن وفقاً للضوابط الموضوعة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي  لا تدخر جهداً لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بوصفه محصولاً استراتيجيًا ،مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول .


وأوضح محافظ أسيوط  قى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم  أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 174 ألف و757 فداناً لافتًا إلى أن محصول القمح يأتي في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين حيث يعتبر مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض وما يحققه من عائد اقتصادي وتنشيط الصناعة الغذائية ،مشيرا الى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وتكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة أثناء عملية توريد الأقماح ، لافتاً الى انه يجرى تنفيذ خطة وحملات توعية للمزارعين والموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقًا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيه نقاوة 23 قيراط و1900جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي ضمن خطة الحكومة لدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.


من جانبه أوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح هذا العام بلغت 174 ألف و757 فدان وتم حصاد ما يقرب من 8425 فدان وتوريد 510 طن و397 كيلوجرام قمح محلي حتى الآن وتضمنت الكميات الموردة 8 طن و600 كجم لشونة البنك الزراعي المصري و131 طن و14 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 370 طن و783 كيلوجرام للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب.


وأشار ممدوح حماد وكيل وزارة التموين إلى أن المواقع التخزينية الخاصة بالأقماح يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع وتتوافر بها كافة الضوابط اللازمة لتخزين الأقماح حيث تم المرور الميداني على جميع الشون والصوامع والتأكد من جاهزيتها لإستقبال المحصول من المزارعين والموردين ولا توجد أية معوقات في عملية التوريد حيث تراقب اللجان أعمال الفرز والاستلام لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

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يذكر أن محافظ أسيوط  قد أعلن عن انعقاد غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة للتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg .

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