جامعة أسيوط تستقبل مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين بأحداث غزة للعلاج بمستشفياتها

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عن استقبال مستشفيات جامعة أسيوط، مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين من مرضى الأمراض المزمنة، وكذلك مصابي قطاع غزة، الذين بلغ عددهم (٢٣) حالة، اليوم السبت الموافق ٢٠ أبريل، وذلك لتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم، فى ظل نقص الأدوية وأوجه الرعاية الطبية بالقطاع جراء الإعتداء الإسرائيلى.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، وتقديم رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمستشفيات جامعة أسيوط.

وكشف رئيس جامعة أسيوط، عن تجهيز جناح كامل بالوحدة السكنية (ب) المميز لاستقبال عدد ٦٠ فرد من مرافقي حالات الأشقاء الفلسطينيين.

ولفت الدكتور المنشاوي؛ إلى أن مستشفيات أسيوط الجامعية، وفرت أطقم طبية لعلاج مرضى ومصابي قطاع غزة، وتم تجهيز جميع الإمكانات الطبية من أشعة وتحاليل وغيرها للتعامل مع الحالات، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات جامعة أسيوط، وتوافر واستدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، هذا فضلاً عن تسكين مرافقي الحالات المريضة والمصابة بالمدينة الجامعية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.