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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط : بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات

ازالة التعديات بأسيوط
ازالة التعديات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،  يجرى اليوم تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والتى انطلقت اليوم السبت الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٤، والتي تستمر حتى ٩ مايو المقبل، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية،والمتابعة المستمرة للواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.


وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن إدارة الاعلام بالمحافظة اليوم السبت - أن الأجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة تواصل جهودها فى  ازالة كافة اشكال التعديات على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها فى مهدها من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة ، مؤكدًا على استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة أيام العيد صباحًا ومساءًا لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فورى وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 


وأوضح المحافظ انه تم تنفيذ  حالات ازالة لمخالفات بناء وتعديات على أراضى زراعية ، بقرى مركز صدفا وحى غرب، بمشاركة لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة، وبالتعاون مع مسئولى وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء ، لافتاً الى ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز تمكنت من تنفيذ عدة حملات ازالة لتعديات على اراضى زراعية بالتنسيق مع مركز شرطة صدفا وتم خلالها تنفيذ إزالة فورية فى المهد لتعدى بالبناء على الأرض الزراعية بحوض العمدة نمرة ١٦  وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية وتم تحرير المحضر اللازم ، كما نفذت الوحدة المحلية لحى غرب أسيوط برئاسة عيون ابراهيم رئيس الحى ، إزالة بناء مخالف بأحد العقارات بميدان شيكوريل بغرب مدينة اسيوط وتم مصادرة معدات البناء وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين .


جدير بالإشارة إلى أن الموجة الــ ٢٢ من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من ٢٤ فبراير الماضي وحتى ١٥ مارس الشهر الجاري، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي تبدأ في ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ الجاري وتنتهي في ٩ مايو القادم .

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كما أعلن المحافظ - في وقت سابق ـ استمرار انعقاد غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) و (2135727/ 088) و(2135670/ 088)   أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg 
أو على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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