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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استقبال 5042 طن قمح بـ28 شونة وصومعة منذ بدء التوريد

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استقبال 5042 طن قمح منذ بدء موسم حصاد الأقماح هذا العام 2024 وتوريده وحتى اليوم بجميع المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة لافتًا إلى انتظام أعمال التوريد دون أية عقبات أو معوقات حيث يتم تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة ومتابعة إجراءات توريد الأقماح من خلال اللجان المشكلة للتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها موضحاً أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 174 ألف و757 فداناً تم حصاد 23 ألف و600  فدان منها حتى الآن.


وأكد اللواء عصام سعد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والفلاحين خلال عملية التوريد بالمراكز والقرى بكافة الطرق المتاحة لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة مشيراً إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين فضلاً عن تكثيف أعمال التوعية للمزارعين عن توريد الأقماح وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.


وأوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 143 طن و850 كجم بشون البنك الزراعي المصري و3301 طن و973 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 1596 طن و524 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة مركز أبنوب ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 5042 طن و347 كجم قمح مشيراً إلى المرور الميداني على الشون والصوامع وأعمال الموردين ولا توجد أية معوقات في عملية التوريد حيث تراقب اللجان أعمال الفرز والاستلام لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

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يذكر أن محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته بتشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة  www.shakwa.eg.

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