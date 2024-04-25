محافظ أسيوط يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات "حياة كريمة" لدخولها الخدمة

وجه محافظ أسيوط عصام سعد، بتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة في أقرب وقت أمام أهالينا بقرى الريف المصري لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم/الخميس/ مع الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" ومناقشة المراحل النهائية لكل مشروع والوقوف على المعوقات وتلافي الملاحظات .



واستعرض محافظ أسيوط - خلال الاجتماع – مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" في القرى المستهدفة التي تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية والتى شملت تسليم عددا من المجمعات الخدمية والزراعية والوحدات الصحية وتم تشغيلها تجريبيا، كما وجه بسرعة تسليم جميع المشروعات الأخرى المتبقية للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين.

كما ناقش بعض ملاحظات التسليم في بعض المشروعات التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات وخطوات جادة لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة للدفع وتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها.

وقال المحافظ إن العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يسير بمعدلات سريعة طبقا لمعايير الجودة والكفاءة لضمان الانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد .

وأكد حرصه ومتابعته المستمرة والميدانية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى وموقف تسليم المشروعات المنتهية للارتقاء بمستوى الخدمات.