عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ شمال ووسط الصعيد .. محافظ أسيوط يكرم الفائزين بمسابقات التربية الخاصة

محافظ أسيوط يكرم
محافظ أسيوط يكرم الفائزين في مسابقة التربية الخاصة والدمج

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، الفائزين في ختام مسابقات التربية الخاصة والدمج على المستوى الإقليمي لمحافظات شمال ووسط الصعيد والتي شارك فيها محافظات (أسيوط- المنيا – الفيوم – بني سويف – الوادي الجديد) في كرة القدم خماسي بنين – كاتة كاراتيه – كرة سرعة "بين – بنات" - الرسم"بين – بنات" والتي أقيمت في الفترة من 26 إلى 27 أبريل الجاري 2024 تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ومحافظ الإقليم .

 

 جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وسيد الشريف مدير الجهاز التنفيذي للخدمات بمديرية التربية والتعليم والدكتور منى أبوالمواهب مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية ولفيف من ممثلي المحافظات المشاركة والطلاب الموهوبين.


بدأت الفعاليات ببعض الفقرات الفنية والاستعراضية والغنائية لطلاب مدارس التربية الخاصة ثم تكريم الفائزين والمتميزين ومنحهم الجوائز وشهادات التقدير.


وفي كلمته رحب محافظ أسيوط بضيوف المحافظة من مسئولي التعليم بمحافظات إقليم شمال ووسط الصعيد المشاركين في هذه المسابقات التي تهدف لاكتشاف وتنمية الإمكانيات والقدرات الكامنة لدى الطلاب لافتًا إلى أهمية الأنشطة التربوية بالمدارس وطلاب التربية الخاصة والدمج وصقل خبرات الطلاب الموهوبين وتنميتها من خلال إشراكهم في المسابقات والفعاليات المحلية والإقليمية.


ووجه المحافظ الشكر للطلاب والطالبات المشاركين في المسابقات مؤكدًا على اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الهمم وخاصة طلاب مدارس وفصول التربية الخاصة والدمج وتبني أسلوب التـأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل  نحو  دمج الأشخاص أصحاب الهمم بالمجتمع والحد من الإعاقة وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية للمعاقين وأسرهم في مجتمعاتهم المحلية فضلًا عن الدعم الذي توليه الدولة لوزارة التربية والتعليم وتزويد عدد كبير من مدارس المكفوفين بأجهزة حاسب آلي وبرامج الإبصار الناطقة وطابعات وسبورات ذكية وأجهزة فيديو وتليفزيونات وأجهزة للسمع الجماعي وإعداد برامج تعليمية للتربية الفكرية على إسطوانات مدمجة والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تطوير ورفع كفاءة مدارس التربية الخاصة، وتسهيل مشاركتهم في الأنشطة الثقافية من خلال التوسع في أنشطة وبرامج فصول تنمية المواهب وافتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون المجهزة بالعديد من الكتب المطبوعة والمطبوعات بطريقة "برايل" وقاعات الفنون والتراث الشفهي وتنفيذ خطة استراتيجية لدمج التلاميذ المعاقين بمدارس التعليم العام بهدف توفير فرص تعليم متكافئة وضمان جودة تعليمية متميزة لهم.

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات

محافظ أسيوط: توريد 12 ألف طن من القمح بالشون والصوامع حتى اليوم


وفي ختام الفعالية كرم المحافظ الفائزين على مستوى المحافظات المشاركة وتوزيع الجوائز عليهم والتقاط صور تذكارية معهم حيث هنأهم المحافظ بالفوز في تلك المسابقات محفزًا إياهم بالاستعداد الجيد للمشاركة في المنافسات التي تقام على مستوى الجمهورية كما كرم بعض القيادات التعليمية المشاركة في المسابقات.

أسيوط أخبار أسيوط مدارس التربية الخاصة التربية الخاصة والدمج مسابقة التربية الخاصة تعليم أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

مومياوات وتماثيل.. سقوط موظف بكنز أثري في أسيوط.. صور

حقيقة زواج مصطفى شعبان من مديرة أعمال عمرو دياب السابقة|خاص

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

لقطة أثارت الجدل.. ماذا فعل محمد عبد المنعم خلال مباراة الأهلى ومازيمبي؟

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار رعدية تؤثر على هذه المناطق وتستمر حتى الأحد

تفاصيل جريمة صبي تجارة الأعضاء بشبرا الخيمة.. تفاصيل

اختراع التليجراف.. ما أول رسالة أرسلت في العالم؟

دعاء الستر وراحة البال.. كلمات وآيات من القرآن الكريم

2.3 % تراجعا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

سحب رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغييرات في الطقس على هذه المناطق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة على الخط .. ماذا حدث بين محمد صلاح وكلوب؟.. اعرف القصة

هل تناول الزنجبيل والكركم معًا يقلل من فوائدهما؟ .. مفاجأة صادمة

خالد الصاوي: أحتفظ بـ أرشيفي منذ 35 عاما والرقمنة تخدم توثيق لحظات الفنان الهامة

فستان مكشوف.. سالي عبد السلام تستقبل الصيف بجلسة تصوير جريئة

فيديو

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ