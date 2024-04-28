عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علاج 1508 مواطنين.. «صحة كفر الشيخ» تختتم قافلة طبية بقرية السيد البدوي

قافلة طبية
قافلة طبية

اختتمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، اليوم الأحد، تنظيم قافلة طبية مجانية في قرية السيد البدوي، بمركز مطوبس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شهدت القافلة، التي أقيمت على مدار يومي السبت، إقبالاً كبيرًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، واستفاد من خدماتها الطبية المتنوعة 1508 مواطنين.

ضمت القافلة 10 عيادات طبية تخصصية شملت 9 تخصصات: الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنساء وتنظيم الأسرة، والعظام، والأنف والأذن.

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، إنه تم إجراء 236 تحليلًا طبيًا «معمل الدم ومعمل الطفيليات»، و35 حالة أشعة «أشعة سينية، وأشعة تليفزيونية»، ونشر الوعي الصحي من خلال ندوات تثقيفية وتوعوية لـ 800 مواطن.

وأضاف، وتم إجراء 200 فحص طبي للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري) لـ 100 مواطن، وتقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية لـ 14 مريضًا.

 

وتابع، كما تم تحويل 12 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أنه تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات الطبية مجانًا.

ارتفاع ضغط الدم والسكري ارتفاع ضغط الدم التدخلات الطبية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية تنظيم قافلة طبية تنظيم الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

نسخة من كهربا| نجم الزمالك يهاجم مصطفى شلبي بعد احتفاله المثير أمام دريمز

دعوات مقاطعة الدواجن.. هل نجحت فى تخفيض الأسعار؟

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

بحلف على الهواء| تعليق ناري من أحمد موسى بعد صعود الزمالك لنهائي الكونفدرالية

نهائي الكونفدرالية| الزمالك يواجه نهضة بركان المغربي

موضوعات متعلقة

جمعية الأورمان توزع 3600 قطعة ملابس في قرى بيلا بكفر الشيخ.. صور

نقيب أطباء أسنان كفر الشيخ: هدفنا خدمة زملائنا والارتقاء بالمهنة

يضم 13 طابقًا.. محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة برج سكني مخالف بدسوق|صور

محافظ كفر الشيخ: إزالة 15 حالة تعدٍ خلال حملة مكبرة بمطوبس| صور

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لتمريض صحة النساء بجامعة كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح الرئيس السيسي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال المرحلة الأولى لرصف شوارع مدينة فوة

توريد 47 ألف طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

ترشيحاتنا

تطبيقات سحرية هتدلع بيها موبايلك.. مش هتصدق إنها ببلاش

أخبار الفن| منع عرض الحشاشين في إيران.. وفاة والدة الفنان السوري قيس الشيخ

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 29 أبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

إعلام عبري: العدل الدولية ستصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وآخرين.. لهذا السبب

إغراق غزة بالمساعدات وهجوم رفح.. التفاصيل الكاملة لمكالمة بايدن ونتنياهو اليوم

بريطانيا تدرس إرسال قوات إلى غزة لتوزيع المساعدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة للشراء.. استقرار أسعار السيارات حتى هذا الموعد

ازدحام لافت في رابع أيام عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

5 بروفات قبل لقاء الترجي.. هل تعزز عقوبة ثنائي الأهلي شائعات غرفة الملابس؟

مازال أسيرا لإسرائيل.. تعرف على الفلسطيني الفائز بالبوكر باسم خندقجي

فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

الرئيس وجه بالاهتمام به في التعليم.. مجال الرقمنة وأهميته تكنولوجيا واقتصاديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ