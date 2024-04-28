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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تكشف حقيقة دعمها ماليا المظاهرات المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأمريكية

المظاهرات في الجامعات
المظاهرات في الجامعات الامريكية

رد سفير قطر لدى الولايات المتحدة على الاتهامات المتكررة بأن الدوحة تدعم ماليا النشاط المناهض لإسرائيل في حرم الجامعات الأمريكية.

وأكد الشيخ مشعل حمد آل ثاني، في منشور له، أن "قطر ليست مانحا كبيرا للجامعات الأمريكية"؛ مشيرا إلى أن "مؤسسة قطر تدفع تكاليف ست جامعات أمريكية للحفاظ على أعضاء هيئة التدريس وتشغيل الحرم الجامعي في قطر، وتعليم ومنح الدرجات للنساء والرجال من قطر وغيرهم ممن يرغبون في الدراسة هناك".

وتابع المبعوث: "هذه ليست تبرعات.. لا تؤثر قطر على هذه الجامعات، ولا علاقة لنا بأي شيء يحدث في حرمهم الجامعي في الولايات المتحدة".

ونشر موقع تايمز أوف إسرائيل العبري لأول مرة قصة في مارس توضح بالتفصيل كيف تلقت بعض المدارس مئات الملايين من الدولارات من قطر على مدى العقد الماضي.

ووفقا لدراسة أجريت عام 2022، ساهمت قطر بمبلغ 4.7 مليار دولار لعشرات المؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بين عامي 2001 و2021. 

ويتم تصنيف بعض المبالغ على أنها "هدايا" بينما يتم تصنيف البعض الآخر على أنه "اتفاقيات مقيدة".

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