سامي مغاوري يتحدث عن حبه للتمثيل منذ الصغر.. تفاصيل

خصص برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” تقديم الإعلامية “لميس الحديدي" فقرة خاصة مع الفنان سامي مغاوري، للحديث عن حياته الشخصية والمهنية.



وقال “سامي مغاوري”:"لم اكن كوميديان في بدايتي المهنية، بل بدأت تراجيدي عبر مسرح الجامعة وقدمت الكثير من الأدوار الجادة ثم أتت مرحلة الكوميديان في مسرح الطليعة مع اكتشاف سمير عصفور، لي في الجانب الكوميدي ".



واسترسل: منذ بداياتي من عمر سبع سنوات وأنا مهتم بالفن وخاصة بالإذاعة، متابعا: خالي أحمد زكي كان مخرج إذاعة قبل ان يترقى ويصبح وكيل وزارة ثقافة واستاذ أكاديمية الفنون شافني وانا طفل بمثل في البلكونة وماسك عصايا وبلعب بيها فسألني أنت بتحب التمثيل ؟ ومكنتش فاهم يعني إيه تمثيل تاني يوم أخدني الإذاعة ".



