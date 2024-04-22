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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الخميس.. عرض فيلم "وش فى وش" على منصة نتفليكس

صدى البلد

يعرض فيلم “وش فى وش” بطولة الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل عبر منصة نتفليكس يوم الخميس المقبل 25 إبريل .

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

أحداث فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» لايت كوميدي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

وأعرب المخرج وليد الحلفاوي عن سعادته بنجاح الفيلم واستحسان الجمهور له، قائلا إن الفيلم يتناول قصة تدخل الناس في علاقات الأزواج وتأثير ذلك على تلك العلاقات، مشيدا بتعاون الفريق الفني والممثلين وأكد أنهم جميعًا أحبوا الأدوار التي قدموها.

ومن جانبه قال الفنان محمد ممدوح، أنه يُعتبر شخصية "شريف" في الفيلم شخصية عادية تنتمي للطبقة المتوسطة وتواجه مشكلة مع زوجته، وتتعقد هذه المشكلة بسبب تدخل الناس في حياتهما. 

وأكد محمد ممدوح أن ورق الفيلم والحبكة الجميلة كانتا مصدر إلهام كبير بالنسبة له لأداء هذا الدور. 

وأعرب عن افتخاره بالمشاركة في الفيلم لأنه يُظهر احترامًا كبيرًا لعقلية الجمهور، وهذا هو العنصر الأساسي لنجاح أي عمل فني، وأشاد بالذكاء الذي طغى على عملية الإخراج.

 

أبطال فيلم وش فى وش احمد خالد صالح اسماء جلال الفنان محمد ممدوح الفنان محمد ممدوح بيومي فؤاد

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