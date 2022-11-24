الجزيرة يحصد المركز الثالث في دوري مرتبط السلة .. والزمالك رابعا

حصد فريق كرة السلة بنادي الجزيرة المركز الثالث في بطولة دوري المرتبط لكرة السلة بينما حصل نادي الزمالك علي المركز الرابع .

وحقق فريق الزمالك الفوز علي الجزيرة بنتيجة 80-70 في مباراة الرجال التي انتهت قبل قليل ضمن منافسات الإياب لبطولة دوري المرتبط.

وكان فريق مرتبط الزمالك حقق الفوز علي الجزيرة بنتيجة 58-44 في مباراة الإياب.

أما مباريات الذهاب فانتهت بفوز فريق الرجال الجزيرة علي الزمالك بنتيجة 77-63 كما حقق مرتبط الجزيرة الفوز علي الابيض بنتيجة 61-32 .

وكان يحتاج الزمالك للفوز في مباراة الاياب بفارق 14 نقطة عن الجزيرة ليحصد المركز الثالث .