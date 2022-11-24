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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الغالية عليا .. رسالة مؤثرة من نبيلة عبيد لـ أنغام بعد أزمتها الصحية

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

دعمت الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة أنغام في محنتها المرضية الأخيرة، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. 

ونشرت نبيلة عبيد صورة لـ أنغام، وعلقت علي الصورة كاتبة: “جميلة الصوت والقلب أنغام الغالية أوى على قلبي و قلوب كل المحبين.. ربنا يشفيكى ويعافيكى وتقومى بألف سلامة يارب وأجر وعافيه وكل الخير لك لأنك تستحقى كل الخير.. عاوزه منكم و من كل محبى أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب العالمين”.

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تفاصيل مكالمة مصطفى كامل مع والد أنغام

وطالب الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين في بيان صحفي الفنانين والمحبين للمطربة أنغام في مصر و الوطن العربي بالدعاء لها بالشفاء العاجل، متمنيا عودتها إلى أسرتها وجمهورها ومحبيها وهي في أتم صحة وعافية بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها في إحدى المستشفيات.

وأضاف أن آخر اتصال للاطمئنان عليها جري بينه وبين والدها الموسيقار محمد علي سليمان وأكد له انها بخير وتعود لمنزلها قريبا.

وكانت الفنانة أنغام تعرضت لأزمة صحية طارئة، حسب ما جاء في البيان الصادر عن إدارة أعمالها، حيث قال البيان: "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن".

وتابع البيان: "حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل".

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