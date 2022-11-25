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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

من كنوز الله يوم الجمعة..أزهري ينصح بـ 3 عبادات تجعلك من الفائزين

صدى البلد

قال الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي أن يوم الجمعة عيد في الأرض وعيد في السماء ، ومن أعظم أيام الله ، لذا أنصح الجميع بثلاثة أشياء هامة ، أولها : الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن صلاتكم معروضة على سيد الخلق ، فهي تجمع لكم خير الدنيا والآخرة . 

وأضاف خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، قائلا: يجب التطيب والتعطر والتزين لهذا اليوم الجميل ، فهي سنة رغب فيها النبي وحث عليها أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. 

أما الوصية الثالة ، فهي تحري ساعة الإجابة يوم الجمعة فقد أخبرنا نبينا إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ ، وفي رواية: ولَمْ يَقُلْ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ.

وأوضح رمضان عبد الرازق أن سعة الاستجابة هذه اختلف حولها العلماء فقال أبو حجر العسقلاني أورد في فتح الباري 40 قولا ، أقربهم للصواب رأيان ، الرأي الأول : أثناء تواجد الإمام على المنبر ، أما الرأي الثاني الأقرب للصواب من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس وهذا هو الرأي الأقوى والأقرب للصواب من الرأي الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أنها الساعة الأخيرة . 

وتابع الداعية: أكثر من الذكر والدعاء والاستغفار في هذه الساعة واحرص على توجيه زوجتك وأولادك بالدعاء في هذه الساعة المباركة لعل الله يستجيب لك وتفرج همك وتقضي ما تحتاجه  .

يوم الجمعة الدكتور رمضان عبد الرازق الصلاة على النبي ساعة الإجابة يوم الجمعة الاستغفار

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